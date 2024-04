Le decisioni di Cardinale: come cambia il Milan e il futuro di Pioli dopo il ko

Le ultime notizie legate al Milan dopo il ko contro la Roma. Gerry Cardinale guarda avanti e pensa al futuro: non solo in panchina

Non è stato un buon risveglio per il Milan e tutti i suoi tifosi. I rossoneri sono usciti a testa bassa da San Siro dopo il ko contro la Roma.

Un match da dimenticare per il Diavolo, che porta Stefano Pioli nuovamente nel mirino della critica. La gestione della squadra non è piaciuta ai tifosi, con i cambi fatti troppo tardi.

La sconfitta è arrivata al cospetto di Gerry Cardinale, tornato a San Siro per vedere il suo Milan. Si aspettava tutt’altra prestazione e chiaramente un risultato ben diverso. Le vetrina europea, nonostante sia solo la seconda coppa, conta tanto in casa RedBird, che in questi giorni sta facendo le sue riflessioni, a partire chiaramente da Stefano Pioli.

L’aver blindato la zona Champions, ritrovando il secondo posto ha ridato ossigeno alla sua panchina, ma il ko di ieri ha fatto ritornare i fantasmi. Una decisione definitiva su Pioli non è stata ancora presa, come sempre è stato detto, ed è evidente che il finale di stagione può cambiare tutto. Nei giorni scorsi si è parlato anche di rinnovo, un’ipotesi questa al momento da scartare.

Pioli ieri era certamente più saldo rispetto ad oggi, ma c’è il ritorno all’Olimpico che potrebbe cambiare nuovamente lo scenario. Il tecnico di Parma è abituato a vivere in questa altalena, ma la squadra ha sempre dimostrato di essere al suo fianco: il Milan è dunque chiamato a ribaltare il risultato nella Capitale e poi dovrà evitare di far vincere lo Scudetto all’Inter nel giorno del derby. Sono queste le missioni di Pioli, per far tirare il vento ancora dalla propria parte. Nel frattempo però – e non è un fattore da sottovalutare – le alternative più credibili al tecnico di Parma rischiano di aver trovato già una nuova sistemazione.

Milan, non solo Pioli: il futuro del Diavolo è deciso

Ma lo sbarco a Milano di Cardinale non ha posto l’attenzione solo sul mister. Ieri il presidente di RedBird ha avuto diversi summit. Ha incontrato la squadra, Zlatan Ibrahimovic e la dirigenza.

Ad oggi non sono previsti scossoni, la fiducia in Geoffrey Moncada è massima e Giorgio Furlani resterà al suo posto. Il nome di Comolli è in orbita Milan ormai da mesi. Il francese non direbbe mai di no ai rossoneri, ma al momento non è nei piani del Diavolo, che invece si appresta ad accogliere Kirovski, il ‘primo acquisto’ di Ibra. Il 48enne americano si occuperà di Under23, con Daniele Bonera in panchina. Serve chiaramente che ci siano le possibilità per iscrivere la squadra in Serie C, ma il Milan è pronto a seguire le orme di Atalanta e Juventus.