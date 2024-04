Rigore trasformato e poi revocato: caos VAR in campo

Caos Var durante la partita del pomeriggio: rigore concesso, trasformato e poi revocato agli ospiti

Polemiche feroci per la decisione della squadra arbitrale, tornata sui propri passi dopo la trasformazione del tiro dagli undici metri.

Polemiche a iosa per quanto accaduto questo pomeriggio durante la partita tra Borussia M’gladbach e Borussia Dortmund, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Bundesliga, la massima serie tedesca. È accaduto durante il secondo tempo della partita col risultato di 2-1 in favore del Borussia Dortmund che con i tre punti conquistati questo pomeriggio si è portato a quota 56, occupando almeno momentaneamente la quinta posizione in classifica che permetterebbe agli uomini di Terzic di qualificarsi alla prossima edizione dell’Europa League.

Una vittoria preziosa, arrivata grazie ai due gol di Marcel Sabitzer, autore di una doppietta realizzata nel giro di 6 minuti nel primo tempo prima del gol di Wober che ha riaperto i giochi per i padroni di casa. Un risultato che sarebbe potuto essere più rotondo per la formazione ospite, al centro di un vero e proprio caso arbitrale che fa discutere e farà discutere ancora tra gli appassionati di calcio.

Calcio di rigore revocato dopo la trasformazione: il caso in Germania

Nel corso della ripresa, col Borussia Dortmund avanti di due gol a uno, si è visto assegnare un calcio di rigore dall’arbitro Florian Badstübner per un fallo del portiere Omlin ai danni di Adeyemi.

Dagli undici metri si è presentato lo stesso Marcel Sabitzer, desideroso di siglare una importante tripletta personale. Il rigore è stato trasformato dal centrocampista austriaco classe ’94. E così l’ex Bayern Monaco e Manchester United si è presentato dal dischetto, trasformando il calcio di rigore e siglando il momentaneo 3-1 in favore della formazione giallonera. Proprio durante l’esultanza, però, è arrivata la doccia gelata: il rigore era stato battuto e trasformato senza il via libera dell’arbitro che stava attendendo la conferma del Var. Dopo il gol, infatti, il direttore di gara è stato richiamato al monitor dove ha rivisto l’azione, revocando il calcio di rigore al Borussia Dortmund che ha comunque portato a casa l’intera posta in palio.