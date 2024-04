Prestazione e cambi, attacco ad Allegri: “Una roba imbarazzante”

Il tecnico della Juventus torna sul banco degli imputati dopo il pareggio nel derby col Torino

Allegri e Vlahovic i più bersagliati dai tifosi della Juventus durante il derby col Torino valevole per la trentaduesima giornata di Serie A e terminato con uno scialbo 0-0.

Il serbo attaccato dai tifosi per gli errori sottoporta nel primo tempo, in particolare quello all’inizio con la palla mandata sul palo da due passi, il tecnico per le sostituzioni e la prestazione dei suoi specialmente nel secondo tempo, dove Rabiot e compagni hanno davvero costruito pochissimo.

Ecco alcuni dei tanti commenti su X contro Allegri:

Da tre anni che mi addormento durante le partite della Juventus. Una roba imbarazzante. Prima urlavo come un folle, oggi non mi emoziono più. Ma come si fa a difendere questo “stile” di Calcio? #SerieA #SerieATim #ToroJuve #DerbyDellaMole #Allegri pic.twitter.com/fvT13nKJl6 — Gianluca™️ (@gianlucameli12) April 13, 2024

Allegri out grazie — Edoantbel (@EdoardoBellucc7) April 13, 2024

Allegri è stato il primo allenatore a riuscire nell’impresa di non vincere un campionato con Ibra in squadra. Ha vinto scudetti a ripetizione con una Juve 3 volte più forte della concorrenza in campionato e con gli juventini che non vedevano l’ora di liberarsene. — Tozzi Fan (@Paolo7803759220) April 13, 2024

anche a me basterebbe pure il ritorno di Delneri al posto di Allegri — 🇹​🇦​🇲​🇲​🇪​🇴 𓃵 (@Batmmeo7) April 13, 2024

Aldilà della pochezza di Vlahovic e di molti altri continua il non gioco di Allegri (c’è un costante cambio di ruoli durante la partita, non sanno che fare, persino nelle rimesse è a caso il rilancio della palla). — Roberto Giancri (@GiancriRob) April 13, 2024

Siamo diventati una squadra di rugby? — Nonge da stare Allegri (@lorenzosl99) April 13, 2024