“Ha i piedi di legno”: Juve-Torino, mirino puntato su Vlahovic

Il centravanti bianconero protagonista in negativo del primo tempo del derby della Mole valevole per la trentaduesima giornata di Serie A

Vlahovic nel mirino dei tifosi della Juventus per i gol mangiati nel primo tempo del derby col Torino. Su tutti quello a inizio gara, con il serbo capace di prendere il palo da due passi, non sfruttando l’assist perfetto di Chiesa e la totale libertà lasciatagli in area di rigore.

Su X ci sono una miriade di commenti contro il centravanti bianconero, molti ovviamente non riportabili perché sconfinano nella volgarità e nell’insulto becero. Calciomercato.it ne ha raccolto qualcuno fra i meno esagitati:

Contro ogni legge fisica e della dinamica. Non aggiungo altro #ToroJuve — MK (@73Kalle) April 13, 2024

#Vlahovic purtroppo non è Trezegue!! Mettetevelo in testa! — S. Julian (@SJulian170977) April 13, 2024

Una domenica lo lodi e quella dopo lo maledici#Vlahovic — Frank Fadeout AganKure AKA Sentenza (@Frank_Fadeout) April 13, 2024

Vlahovic non fa gol, non fa il perno, non smista palloni. A cosa serve? #torinojuve È ora che qualcuno gli dica di svegliarsi — BiancoBlu (@Supergeoaquila) April 13, 2024

Se i giocatori sono scarsi la colpa non è di Allegri! Vlahovic ha i piedi di legno — 𝕾𝖕𝖎𝖊𝖙𝖆𝖙𝖔 (@Spietato79) April 13, 2024

Vlahovic ha fatto la cosa più difficile: centrare il palo #ToroJuve — kcfe (@kcfe289990) April 13, 2024