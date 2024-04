Luis Alberto resta in Serie A: destinazione scelta

In casa Lazio tiene banco il caso Luis Alberto: lo spagnolo ha annunciato di voler lasciare, ma potrebbe restare in Serie A

Al di là della legittima posizione della Lazio, Luis Alberto ha spiegato chiaramente di voler cambiare maglia a fine stagione. Lo spagnolo può rappresentare una ghiotta occasione di mercato per molti club.

Le parole di Luis Alberto al termine della partita vinta dalla Lazio ai danni della Salernitana hanno fatto scoppiare un vero e proprio caso di mercato. “Non ci sarò il prossimo anno” ha dichiarato il centrocampista spagnolo, spiegando di aver “già chiesto al club di rescindere” e di non voler “più prendere un euro dalla Lazio per i prossimi quattro anni”. Parole che sanno di addio, anche se come ribadito da patron Claudio Lotito e dal direttore sportivo Angelo Fabiani “i contratti vanno rispettati”.

Un caso che fa e farà discutere: dopo le parole dello spagnolo sono arrivate quelle del direttore sportivo Angelo Fabiani e del patron biancoceleste Claudio Lotito, i quali hanno ricordato che Luis Alberto ha altri quattro anni di contratto con la Lazio alla luce dell’ultimo prolungamento siglato lo scorso ottobre. Nelle scorse ore, invece, l’annuncio a sorpresa da parte del giocatore ex Siviglia che ha così innescato un vero e proprio caso di mercato.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto ai saluti: scelta la destinazione

Alla luce di quanto premesso, agli utenti di Calciomercato.it abbiamo chiesto quale potrebbe essere la destinazione ideale di Luis Alberto nel caso in cui il giocatore spagnolo decidesse di restare in Italia.

Allo stato attuale, infatti, sembrano più concrete le piste estere, in particolar modo Spagna ed Arabia Saudita, ma non è da escludere una possibile permanenza in Serie A. E in tal senso l’opzione più votata è stata la Juventus, con il 41% delle preferenze raccolte. Seguono a pari merito Inter e Milan col 24% e infine il Napoli col restante 11%. Per i bianconeri potrebbe essere il secondo ingaggio dalla Lazio viste le voci di un imminente trasferimento all’ombra della Mole di Felipe Anderson, il cui contratto con la Lazio però è in scadenza contrariamente a Luis Alberto.