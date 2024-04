Luis Alberto spiazza la Lazio: “Ho già chiesto la rescissione”

Clamoroso Luis Alberto, le parole dello spagnolo spiazzano la Lazio: “Ho già chiesto la rescissione”

La Lazio torna alla vittoria e supera agevolmente la Salernitana nell’anticipo del venerdì della 32esima giornata, ma a risuonare nell’ambiente biancoceleste, oltre i fischi della Curva Nord nei confronti dei calciatori capitolini, sono le parole di Luis Alberto.

Il centrocampista spagnolo, al termine della gara ai microfoni di ‘Dazn’, ha parlato in maniera molto chiara per quanto riguarda il suo futuro: “Sinceramente posso dire che per me è difficile. Queste settimane sono state molto complicate, ma per quanto riguarda il progetto posso dire che non ci sarò sicuramente il prossimo anno. Ho già chiesto la rescissione. Credo sia giusto farsi da parte e lasciare ad altri”.

Il giocatore è sotto contratto con i biancocelesti sino al 2027, ma non resterà nella capitale: “Non voglio prendere un euro in più dalla Lazio. Credo sia giusto farmi da parte e salutare questo club che mi ha dato tanto e penso sia giusto lasciare al club questi stipendi per altri”.