Il grande ex lo porta al Napoli: la Juve lo perde a zero

Subito un ‘dispetto’ alla Juventus: il grande ex porta a Napoli l’obiettivo a parametro zero

La stagione sta per volgere al termine e iniziano le grandi manovre dei club in chiave calciomercato: testa a testa tra Napoli e Juventus.

Il possibile ed imminente passaggio di Giovanni Manna dalla Juventus al Napoli può già infiammare la sessione estiva di calciomercato. Il responsabile tecnico della Next Gen bianconera, infatti, è in procinto di diventare il nuovo direttore sportivo degli azzurri in vista della prossima stagione. Un passaggio che – inevitabilmente – potrebbe cambiare i piani di mercato sia del Napoli che della Juventus, passando anche per alcuni obiettivi in comune.

Tra questi c’è Guido Rodríguez, centrocampista italo-argentino classe ’94 di proprietà del Real Betis con cui ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Giocatore da tempo nel mirino della Juventus come possibile ingaggio a parametro zero in vista della prossima stagione, il club iberico proverà a trattenerlo con un ultimo sforzo come annunciato dall’amministratore delegato Ramón Alarcón che ai microfoni di ‘Radio Sevilla’ ha fatto sapere: “Ci incontreremo nuovamente a fine stagione” con l’obiettivo di cercare un’intesa per il prolungamento contrattuale.

Calciomercato Napoli, con Manna può arrivare Guido Rodriguez

Guido Rodríguez è tornato protagonista dopo un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori dai giochi per quasi tre mesi. Ha giocato le ultime cinque partite di campionato, partendo da titolare per quattro volte, anche ieri col Celta Vigo.

Dalla Spagna non filtra ottimismo in merito alla possibilità che il centrocampista della Nazionale argentina possa rinnovare con il Real Betis. Ecco perché, come spiega anche As, l’entourage del giocatore ha ricevuto diversi sondaggi dal campionato di Serie A. Dopo la Juventus ora si registra anche l’interessamento da parte del Napoli che in vista della prossima stagione potrebbe stravolgere il suo centrocampo alla luce dell’addio di Piotr Zielinski e delle mancate riconferme di Dendoncker e Traoré. Insomma, non è da escludere un vero e proprio testa a testa tra Juventus e Napoli, con Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna che dopo aver lavorato insieme potrebbero ritrovarsi subito a sfidarsi per un obiettivo in comune.