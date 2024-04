Addio Milan: arriva al posto di Bremer

Non arrivano buone notizie per il Milan in vista del prossimo mercato estivo: concorrenza agguerrita, rischia di sfumare un obiettivo per il club rossonero

Non è un mistero l’interesse in difesa del Milan per Tosin Adarabioyo, in scadenza di contratto a fine stagione con il Fulham.

Il difensore classe ’97 molto probabilmente non rinnoverà il contratto in scadenza, nonostante il pressing (ancora attuale) dei ‘Cottagers’ per non perderlo la prossima estate. Il giocatore inglese di origini nigeriane sembra però orientato a fare altre scelte e a lasciare il Fulham dopo quattro stagioni. Sono diverse le squadre che negli ultimi tempi si sono approcciate per Adarabioyo, tra cui ovviamente spicca il Milan in Italia che inoltre in Premier League tiene sempre d’occhio la situazione di Kelly, anche lui in scadenza al termine del campionato con il Bournemouth e sul quale si potrebbe profilare un duello con la Juventus.

Calciomercato Milan, pericolo Manchester United per Adarabioyo

Se su Kelly c’è la concorrenza della Juve, per Adarabioyo spunta l’interesse di Manchester United, West Ham e Tottenham per il Milan come scrive Oltremanica ‘Teamtalk’.

Specialmente i ‘Red Devils’ sarebbero fortemente interessate al 27enne difensore, vista la necessità di rinforzare adeguatamente il reparto arretrato in estate indipendentemente dalla situazione in panchina del pericolante Ten Hag. Lo United è a caccia di un difensore affidabile e di livello, con Adarabioyo che potrebbe essere il piano B a Bremer, nome cerchiato in rosso nell’agenda della dirigenza di ‘Old Trafford’. Il club di Manchester è in pressing sul centrale della Juventus, che ha una clausola tra i 60 e i 70 milioni di euro attivabile però nel 2025. Da capire quali saranno le intenzioni del club bianconero questa estate di fronte a un offerta pesante, con il Manchester United che se non riuscisse nell’affondo per Bremer potrebbe virare con decisione sul parametro zero Adarabioyo soffiandolo così al Milan.