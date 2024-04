Addio Juventus: pagano 30 milioni per averlo subito

La Juventus è sempre più lontana, pagano 30 milioni di euro per averlo subito. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di mercato

Il calciomercato estivo è ormai alle porte. Le dirigenze dei club di Serie A, con le big sempre in prima fila, sono già al lavoro in vista della prossima stagione. In particolare, vuole tornare protagonista anche Giuntoli e la sua Juventus.

Tra i nomi accostati al club bianconero c’è quello di Sudakov, talento dello Shakhtar Donetsk seguito da tempo. Secondo quanto raccontato in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, Juventus e Napoli non sono gli unici due club italiani interessati a Georgiy Sudakov. Sul talento ucraino, infatti, si sono mosse altre società di Serie A per chiedere informazioni all’entourage del giocatore e al club ucraino e restare aggiornati in vista dell’estate. Si muovono però anche le big estere.

Calciomercato Juve, il Benfica all’assalto di Sudakov: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, il Benfica starebbero preparando un’offerta iniziale di oltre 30 milioni di euro da presentare allo Shakhtar per Sudakov.

Chelsea, Arsenal, Napoli e Juventus sono solo alcune delle big segnalate sul giocatore. Tuttavia, il Benfica dell’ex bianconero Di Maria sembra intenzionato a fare sul serio in vista del calciomercato estivo. Staremo a vedere.