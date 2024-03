Sudakov in Serie A: non ci sono solamente Juventus e Napoli | ESCLUSIVO

Dopo le sue parole in nazionale, Sudakov torna a prendersi la scena: in Serie A però non ci sono solo Juventus e Napoli interessate

La sosta per le nazionali è sempre un momento in cui si fanno bilanci e si tracciano delle linee guida per il futuro, anche e sopratutto riguardo al mercato. Chi si sta prendendo le prime pagine di oggi è Georgiy Sudakov, che dal ritiro della nazionale ucraina ha parlato in maniera esplicita di un suo possibile trasferimento.

L’attenzione è massima perché si tratta di uno dei talenti più cristallini del calcio europeo, trequartista di indiscusse qualità e contraddistinto da una grande intelligenza tattica. Se a questa equazione ci si aggiunge anche un cultura del lavoro con pochi eguali e una carta d’identità che presenta 2002 sotto la voce ‘anno di nascita’ il suo profilo diventa tra i più ambiti sul mercato. Sudakov dal ritiro ucraino ha dichiarato: “So che lo scorso gennaio ci sono state le proposte ufficiali di Juventus e Napoli. Lo Shakhtar Donetsk ha rifiutato 40 milioni dal Napoli, me lo ha detto l’ad del club Palkin. All’inizio ero un po’ dispiaciuto, poi ho compreso le ragioni del club, che vuole ricavare il massimo dalla mia cessione”. L’interesse di Juventus e Napoli resta vivo, ma attenzione che la concorrenza è più vicina di quanto si possa pensare.

Serie A su Sudakov: oltre a Juventus e Napoli ci sono altri club | CM.IT

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, Juventus e Napoli non sono gli unici due club italiani interessati a Georgiy Sudakov. Sul talento dello Shakhtar, infatti, si sono mosse altre società di Serie A per chiedere informazioni all’entourage del giocatore e al club ucraino e restare aggiornati in vista dell’estate.

Tra i club interessati a Sudakov bisogna annoverare anche l’Inter. Il club nerazzurro per il proprio reparto offensivo sta valutando profili con caratteristiche differenti rispetto a quelli presenti in rosa, come dimostrato dall’interesse per Gudmundsson, e l’ucraino può rappresentare un innesto di grande livello. Anche perché, se è vero che l’esborso economico per il cartellino sarebbe importante, il costo dell’ingaggio resterebbe più che sostenibile. Inoltre, Sudakov per caratteristiche potrebbe anche specializzarsi in un ruolo più arretrato proprio come fatto da Mkhitaryan, anche lui ex Shakhtar peraltro. Per il calciatore ucraino, poi, attenzione anche al Milan: la dirigenza rossonera è sensibile ai talenti come Sudakov che possono acquisire valore nel corso degli anni e allo stesso tempo portare qualità al reparto offensivo.

In conclusione, i due club che più si sono mossi per Sudakov restano certamente Napoli e Juventus. Cristiano Giuntoli è un estimatore del classe 2002 da diverse stagioni e anche a Torino il giocatore viene considerato valido, ma le esigenze della Juventus per il prossimo mercato sono puntate maggiormente verso un centrocampista fatto e finito. Non a caso Teun Koopmeiners resta il primo nome sulla lista dei bianconeri. Il Napoli, invece, dopo il tentativo effettuato a gennaio in estate potrebbe spingere sull’acceleratore e aggiudicarsi così Georgiy Sudakov: la Serie A lo attende.