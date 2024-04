Giuntoli lo strappa alla rivale: tutto pronto per la firma

Operazione a costo zero per i bianconeri: contratto di tre anni da circa 4 milioni a stagione

Con la vittoria di ieri sulla Fiorentina, arrivata qualche ora dopo il pari del Bologna a Frosinone, la Juventus ha fatto un passo importante se non decisivo in ottica qualificazione alla prossima Champions. E così Giuntoli può accelerare sul mercato, da Calafiori a Zirkzee passando per Felipe Anderson.

Proprio l’esterno della Lazio è il protagonista delle ultime indiscrezioni sul calciomercato bianconero. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il Football director ha fatto passi avanti per chiudere l’ingaggio a zero del brasiliano. I nuovi contatti tra Giuntoli e l’entourage di Felipe Anderson, rappresentato dalla sorella, hanno portato ad un avvicinamento tra le parti.

La proposta contrattuale è stata inviata al classe ’93, che è molto tentato dall’approdo in bianconero. La proposta presentata dalla Lazio non raggiunge le cifre prospettate dalla Juventus che è pronta a chiudere.

Juventus, triennale per Felipe Anderson

Felipe Anderson dovrebbe legarsi ai bianconeri, decisi a silurare Allegri iniziando un nuovo ciclo con Thiago Motta, un contratto di tre stagioni da circa 4 milioni l’anno.

Trentuno anni il prossimo 15 aprile, l’ala destra di Brasilia lascerà la Lazio tre stagioni dopo il suo ritorno a parametro zero. In questa stagione ha reso al di sotto delle attese, come tutti i suoi compagni, realizzando 3 gol e 7 assist in 43 presenze.