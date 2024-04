Ravanelli punge Inzaghi e sceglie il nuovo bomber della Juve

Le dichiarazioni dell’ex attaccante che parla dei bomber che potrebbero cambiare maglia in estate, per trasferirsi nei grandi club

Si parla di attaccanti a TvPlay. In queste ore, infatti, i centravanti sono tornati ad essere i veri protagonisti del calciomercato.

In estate le big si muoveranno alla ricerca di un bomber e lo sta facendo con forza anche la Juventus di Cristiano Giuntoli. In mattinata sono arrivate conferme in merito all‘interesse dei bianconeri per Retegui. Il calciatore di proprietà del Genoa, messosi in luce anche in nazionale è promosso a pieni voti anche da Fabrizio Ravanelli: “Retegui è un giocatore da grande squadra, mi piace tanto – afferma l’ex bomber della Juve a TvPlay -. Sono rimasto folgorato dalla partita che ha fatto a Torino col suo Genoa. Non ha tirato in porta, ma ho visto un giocatore che ha fatto sportellate alla pari contro Bremer e Danilo. Potrebbe essere un valore aggiunto per questa Juventus, specialmente quando c’è da far riposare Vlahovic, ma anche insieme. Se i bianconeri dovessero prenderlo farebbero un grandissimo acquisto”.

Per il Milan, invece, si continua a parlare di Zirkzee: “Sarebbe un grande acquisto per il Diavolo, ha grandi qualità – prosegue Ravanelli -. Credo che sia l’attaccante giusto per sostituire Giroud. Duello con Retegui? Quest’ultimo è più finalizzatore, mentre Zirkzee cuce di più il gioco”.

Inter, Ravanelli: “Bento diventerà tra i più forti”

Nel lungo intervento ai microfoni di TvPlay, si è parlato anche di Inter, dal portiere a Simone Inzaghi, sempre più vicino al rinnovo.

Le attenzioni sono rivolte su Bento, portiere nel mirino dei nerazzurri: “Un portiere brasiliano che arriva in Italia solitamente migliora tanto, abbiamo gli esempi di Alisson, Dida o Julio Cesar – sostiene Ravanelli -. Bento l’ho visto con la Nazionale e mi è piaciuto molto. Se arriverà all’Inter diventerà uno dei più forti al mondo”.

Per quanto riguarda Inzaghi, ecco il pensiero di Ravanelli: “Non rientra tra gli allenatori che hanno stravolto il modo di giocare o che hanno cambiato questo sport. Tra questi direi Guardiola, Cruijff, van Gaal, Sacchi e Lippi, facendo un ‘calcio totale’ e attaccando gli avversari in tanti modi. Nelle loro epoche hanno cambiato il mondo del calcio. Guardiola e Sacchi sono stati straordinari, oppure Lippi che ha iniziato a giocare con tre attaccanti quando nessuno ancora lo faceva. Ora ci sono tanti tecnici bravi che stanno portando avanti le loro idee in un calcio totalmente cambiato rispetto a prima”.