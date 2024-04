“Stretto i denti e sofferto”: Pioli confessa tutto dopo Milan-Lecce

Le parole del tecnico rossonero dopo la settima vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League. Ora Leao e compagni sono a +9 sulla Juventus

Il Milan non si ferma. Col Lecce è arrivata la settima vittoria consecutiva tra Europa League e campionato, dove i rossoneri hanno ora blindato il secondo posto. “Stiamo bene e abbiamo giocato la partita che volevamo contro una squadra difficile – ha detto Pioli a ‘Dazn’ – La grande cattiveria dei primi venti minuti fa parte della mentalità di questo gruppo. Non è stata una stagione sempre brillante, per un periodo abbiamo stretto i denti e sofferto. Adesso vogliamo fare di tutto per continuare così”.

Pioli elogia i tifosi per il sostegno, mai mancato, alla squadra: “Nei momenti difficili non ci hanno mai lasciato soli, il prossimo mese e mezzo sarà importante e sappiamo che i giudizi cambiano velocemente. Puntiamo al secondo posto e ad arrivare in fondo in Europa League. Se mi piace questo gruppo? Non esci dalle difficoltà per fortuna. Tra vecchi e nuovi si è formata una simbiosi, è bello allenare questo gruppo. Alla fine poi contano i risultati. Ora pensiamo a prendere un vantaggio in casa contro la Roma“.

Oggi il migliore in campo è stato Pulisic: “Difficilmente sbaglio le sensazioni: quando ci siamo parlati, ho sentito qualcosa di molto positivo. Sono contento perché ho trovato quello che ho sentito. Christian ha atteggiamenti fantastici ed è un professionista esemplare come tutti i nuovi. Tra entrate e uscite abbiamo cambiato più di venti giocatori, possiamo migliorare e bisogna alzare il livello in vista di partite in cui il livello dovrà essere alto”, ha concluso il tecnico rossonero.