PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-LECCE 3-0: Chukwueze ispirato, garanzia Pulisic

Ecco le pagelle e i voti di Milan-Lecce, match dello stadio San Siro, valevole per la trentunesima giornata di Serie A

Tutto facile per il Milan che vince contro il Lecce e rafforza ancor di pi√Ļ il secondo posto. Il Diavolo si impone a San Siro per 3 a 0.

La squadra di Pioli la sblocca subito sull’asse Chukwueze-Pulisic. Il raddoppio arriva 14 minuti dopo con Olivier Giroud, su occasione di corner. Prima della chiusura del primo tempo, il Lecce rimane in dieci per l’espulsione di Krstovińá. Nella ripresa arriva il tre a zero firmato da Rafa Leao, che sfrutta al meglio un assist di Yacine Adli, bravo a servirlo in profondit√†.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

FLOP Calabria 6 – In una partita dove tutto √® andato davvero bene per il Milan, non ci sono insufficienze tra gli uomini di Stefano Pioli. Dal capitano, per√≤, ci si aspetta molto di pi√Ļ. Non soffre gli attacchi salentini, ma diverse volte appare impreciso e commette diversi falli, spesso evitabili.

Gabbia 6 – Dal 61′ Kjaer 6

Tomori 6

Hern√°ndez 6,5 – Dall’82’ Terracciano s.v.

Adli 7

Reijnders 6,5

TOP Chukwueze 7,5 – Il gol non arriva, ma il nigeriano oggi ha una marcia in pi√Ļ dei compagni. Il Milan gioca bene e va in controllo del match grazie alla partenza super dell’ex Villarreal, imprendibile tra accelerate e dribbling. E’ suo l’assist per la rete di Pulisic. Fantastico pure quello per Jovic, che per√≤ non concretizza. Ispirato

Pulisic 7 – Dal 61′ Musah 6

Leao 7

Giroud 7 – Dal 61′ Jovic 6

All. Pioli 7,5 РFunziona il Milan con il 4-2 fantasia e arriva così il quinto successo consecutivo in Serie A. Va tutto bene al Diavolo, che la sblocca subito grazie alla vivacità di Chukwueze e alla concretezza di Pulisic e Giroud. Nella ripresa il mister può gestire al meglio i cambi e trova la conferma che Leao è ancora inspirato. Non poteva esserci vittoria migliore per presentarsi alla sfida contro la Roma.

LECCE

Falcone 6

Venuti 5

Pongrańćińá 5

Baschirotto 4,5

Gallo 5

Blin 5 – Dal 77′ Berisha s.v.

Ramadani 7 – Dal 77′ Bennacer s.v.

Banda 6 – Dal 45′ Piccoli 5

Gonz√°lez 6 – Dal Almqvist 6

Dorgu 5 – Dall’84’ Pierotti s.v.

Krstovińá 4

All. Gotti 5

TABELLINO

MILAN-LECCE 3-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hern√°ndez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Le√£o; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kj√¶r, Simińá, Terracciano; Bennacer, Musah, Zeroli; Jovińá, Okafor. All.: Pioli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Venuti, Pongrańćińá, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Banda, Gonz√°lez, Dorgu; Krstovińá. A disp.: Brancolini, Samooja; Gendrey, Touba; Berisha, Oudin, Rafia; Almqvist, Piccoli, Pierotti, Sansone. All.: Gotti.

Ammonizioni: 34′ Blin (L), 77′ Chukwueze (M)

Espulsi:

Gol: 6′ Pulisic (M), 21′ Giroud (M), 57′ Leao (M)

Arbitro: Massimi di Termoli.