HIGHLIGHTS | Troppo Milan per il Lecce: 3-0 e bufera in tribuna

La formazione ha approcciato con aggressività il match ed è stata brava a gestire il vantaggio arrivato dopo pochi minuti

Un ottimo Milan questo pomeriggio a San Siro ha centrato la quinta vittoria consecutiva in campionato. A farne le spese è stato il Lecce, aggredito sin dai primi secondi dal pressing molto alto dei rossoneri. La squadra di Luca Gotti è rimasta in partita per quasi un’ora di gioco nonostante la supremazia degli avversari ed è crollata definitivamente una volta incassata la terza rete dell’incontro.

Grazie ad una giocata individuale di un Chukwueze particolarmente ispirato a destra, Pulisic ha trovato lo spazio al sesto minuto per concludere da fuori e battere a rete Falcone. Lo statunitense è sembrato particolarmente a suo agio in questa nuova posizione da trequartista alle spalle delle punta, come dimostrato dai continui inserimenti da dietro a pungere la difesa pugliese. A siglare il raddoppio, interrompendo una lunga astinenza in campionato, è stato Olivier Giroud su colpo di testa in occasione del corner ben calciato da Adli.

Lecce che ha provato in tutti i modi di rimanere in partita, sfruttando soprattutto gli spazi concessi dal Milan in ripartenza. Match che per la squadra di Gotti si è decisamente complicato a pochi secondi dall’intervallo, a causa del rosso rimediato da Krstovic per gioco pericoloso su Chukwueze. Scelta non condivisa dal presidente Saverio Sticchi Damiani che dalla tribuna ha mostrato tutto il suo disappunto.

Numero uno del Lecce che ha iniziato il suo show alla terza rete del Milan ad opera di Leao a causa di un colpo alla testa rimediato da Almqvist ad inizio azione e non ravvisato dal direttore di gara che avrebbe dovuto stoppare il gioco. Dopo aver applaudito ironicamente l’arbitro Massimi, Sticchi Damiani ha successivamente abbandonato la sua postazione in tribuna lasciando lo stadio su tutte le furie. Ultima mezz’ora di pura gestione per il Milan, vicino anche al poker col mancino violentissimo di Theo Hernandez finito sulla traversa.

Milan-Lecce 3-0, la classifica di Serie A aggiornata

Andiamo a vedere come cambia la classifica di Serie A dopo la vittoria del Milan sul Lecce per 3-0 nel primo anticipo di questo pomeriggio.

MILAN-LECCE 3-0: 6′ Pulisic, 20′ Giroud, 57′ Leao

CLASSIFICA SERIE A: Inter 79, Milan 68*, Juventus 59, Bologna 57, Roma 52, Atalanta** 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina** 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29*, Udinese 28, Verona 27, Cagliari 27, Empoli 25, Frosinone 25, Sassuolo* 25, Salernitana* 15

*una partita in più

**una partita in meno