Scambio con Chiesa per il colpo dell’estate: Milan spiazzato

Rimane in bilico il futuro alla Juventus di Federico Chiesa: l’intreccio di mercato che cambia anche i piani del Milan

La Juventus torna forte su Joshua Zirkzee per il reparto offensivo in vista del prossimo mercato estivo. Si annuncia un corposo restyling anche in attacco e il gioiello del Bologna fa parte della lista del Dt Giuntoli.

A maggior ragione se in panchina alla fine arriverà Thiago Motta, con la ‘Vecchia Signora’ che oltre all’olandese segue atri gioielli dei felsinei come Calafiori e Ferguson. Più che con il Bologna, la Juve per l’affare Zirkzee vorrebbe giocare di sponda con il Bayern Monaco che detiene la recompra (oltre a una percentuale sulla rivendita) del giocatore classe 2001 fissata a 40 milioni. I bavaresi infatti potrebbero riprenderlo dal sodalizio emiliano e successivamente piazzarlo a una cifra più alta, ma sempre inferiore rispetto ai 70 milioni di euro che chiede il Bologna.

Calciomercato Juventus, Chiesa al Bayern per il colpo Zirkzee

La Juventus proverebbe così ad anticipare la concorrenza della Premier League e soprattutto del Milan per Zirkzee, primo obiettivo per l’attacco del ‘Diavolo’ con l’addio di Giroud.

Una possibile offensiva per l’olandese dipende però da un’uscita eccellente nel reparto avanzato e uno tra Vlahovic e Chiesa dovrebbe salutare così la Continassa. Più complicato che a lasciare sia il serbo, per il quale servirebbe un’offerta indecente per vederlo con la valigia pronta e lontano da Torino. Meno certa invece la permanenza di Federico Chiesa, specialmente se le parti non troveranno l’accordo per il rinnovo oltre il 2025. Gli introiti del Mondiale per Club e della Champions League potrebbero essere un assist importante (oltre all’addio di Allegri) per il prolungamento dell’ex Fiorentina, sul quale però restano vigili diverse big in Europa e tra le quali spicca il Bayern Monaco come raccolto da Calciomercato.it.

E proprio con i bavaresi la Juve potrebbe intrecciare il futuro di Chiesa, utilizzandolo come contropartita per abbassare il prezzo di Zirkzee. Il numero 7 bianconero ha una valutazione di 40 milioni e al momento la partita per il rinnovo resta aperta.