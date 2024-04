La Juve non molla Zirkzee: il pianto anti Milan (e Premier) di Giuntoli

La Juventus ritorna all’assalto di Zirkzee: il piano di Giuntoli per mettere le mani sull’attaccante olandese e beffare la concorrenza

Finale di stagione da vivere tra emozioni forti in campo, per la Juventus, e ribaltoni a sorpresa sul calciomercato. I bianconeri potrebbero dare luogo a una vera e propria rivoluzione e non soltanto in panchina, dove il destino di Allegri pare segnato.

Nella seconda parte di annata, ha ritrovato una certa confidenza con il gol Dusan Vlahovic, tornando su medie realizzative all’altezza delle aspettative. Tanto che si era iniziato a parlare, finalmente, di rinnovo per il serbo. Ma gli scenari potrebbero cambiare nuovamente, con la Juve alla ricerca di un erede. Un erede che potrebbe essere Joshua Zirkzee, per il quale il club bianconero avrebbe avviato un forcing piuttosto deciso. Le gesta dell’olandese non passano inosservate e il suo nome è sul taccuino di tanti ormai.

Juventus che dal Bologna potrebbe prendere in un colpo solo Thiago Motta, Ferguson e Calafiori, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it. Ma per arrivare a Zirkzee si sfrutterebbero gli ottimi rapporti con il Bayern Monaco, con cui ci sono già discorsi in atto da un po’ per altri profili.

I tedeschi, lo ricordiamo, hanno a disposizione una clausola di recompra dai rossoblù da 40 milioni oppure diritto a una corposa percentuale sulla rivendita del giocatore. La Juventus starebbe cercando, come già qualche mese fa, di convincere il club bavarese a riacquistare l’attaccante per poi trattare direttamente con loro. Intreccio piuttosto complesso, ma da monitorare. Intanto, però, occorre ricordare che Zirkzee è seguito anche da diverse altre squadre. Il Milan, ma anche il Manchester United, con l’opzione Premier League in generale che appare sempre molto concreta: non solo i ‘Red Devils’ sul giocatore.