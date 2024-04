Kean pedina di scambio: così arriva il pupillo di Thiago Motta

La Juventus si rifà il look in attacco: in uscita c’è Moise Kean, già a un passo dalla cessione nell’ultimo mercato invernale

Ci saranno grandi movimenti alla Juventus nel prossimo mercato estivo, un po’ in tutte le zone del campo, in attesa ovviamente di far luce sul futuro in panchina di Massimiliano Allegri.

L’allenatore toscano non è mai stato così lontano dalla ‘Vecchia Signora’ e in caso d’addio il nome in pole è quello di Thiago Motta, che sta volando verso la Champions con il suo Bologna e insidia da vicino ormai il terzo posto in classifica proprio dei bianconeri. Intanto il Dt Giuntoli sta rivoluzionando la squadra mercato al suo fianco, dopo la partenza di Manna che è destinato a prendere la strada di Napoli. Grossi scossoni in casa Juve potrebbero esserci in attacco, dove al momento l’unica certezza sembra Dusan Vlahovic, al netto ovviamente di possibili offerte ‘irrinunciabili’ dall’estero per il centravanti serbo.

Calciomercato Juventus, Kean sul piatto per Calafiori e i gioielli del Bologna

Chiesa non ha ancora rinnovato il contratto e senza la firma sul prolungamento lascerebbe Torino, con il numero 7 corteggiato in Premier League e dal Bayern Monaco.

In bilico anche il destino di Milik che nella stagione in corso sta deludendo ed è stato frenato dagli infortuni, mentre sembra scontata a meno di colpi di scena una cessione di Moise Kean, già fuori dai progetti di Giuntoli lo scorso gennaio prima che naufragasse sul traguardo finale il trasferimento in prestito all’Atletico Madrid. Dall’estero ma anche dall’Italia potrebbero farsi sotto diverse pretendenti per l’attaccante nato a Vercelli, che a bilancio peserà intorno ai 10 milioni di euro in estate. La dirigenza della Continassa punta a venderlo per almeno 15 milioni e tra le squadre interessate potrebbe farsi sotto anche il Bologna, alla ricerca di una punta se Zirkzee dovesse approdare in lidi più blasonati.

A questo punto la Juve potrebbe utilizzare la carta Kean per arrivare ai gioielli dei felsinei e pupilli di Thiago Motta: dallo stesso attaccante olandese, passando per Ferguson e soprattutto Calafiori. L’ex Everton e PSG pedina di scambio: per lui non c’è futuro sotto la Mole.