Juve, Motta ha già deciso: “Per lui è l’unico incedibile” | ESCLUSIVO

Juventus, Thiago Motta nome sempre più caldo per la panchina bianconera: un giocatore della rosa sarebbe già stato considerato incedibile

In attesa di quello che sarà il finale di stagione, con la Juventus impegnata sia nella conquista di un posto in Champions League sia nella fase finale della Coppa Italia, il club bianconero sta già riflettendo con grande attenzione su quello che sarà il futuro.

La permanenza di Massimiliano Allegri appare sempre più complicata e il nome più caldo per la panchina bianconera è quello di Thiago Motta. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva sulle pagine di Calciomercato.it, la proprietà della Juventus vuole resettare in estate e Allegri sembra il primo a doverne fare le spese. Motta è il prescelto in casa Juve e con lui da Bologna potrebbero arrivare anche Ferguson e Calafiori, due profili che stuzzicano tantissimo Giuntoli. E nel frattempo il tecnico italo-brasiliano avrebbe già individuato nella rosa bianconera l’unico vero incedibile.

Juve, in attesa di Motta è Yildiz l’unico vero incedibile

Ne ha parlato a ‘Ti Amo Calciomercato.it‘, trasmissione in onda su Tv Play, in esclusiva ai nostri microfoni il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Marco Guidi.

“Credo che Motta sia la prima scelta da parte di Giuntoli in caso di post-Allegri. Penso che sia il più apprezzato e accessibile se decidesse di concludere la sua avventura al Bologna” ha affermato il giornalista. E lo stesso Motta e comunque tutta la società, avrebbero già deciso chi sarebbe il vero incedibile all’interno della rosa bianconera: “Yildiz per età e per potenziale, oltre che per questo feeling che si è creato con l’ambiente Juventus, si è costruito la figura di 10 del futuro. Credo che sia L’unico giocatore per cui anche di fronte a un’offerta tra virgolette conveniente, perché si farebbe plusvalenza pura, per cui la Juve farebbe muro”.

Chi invece può lasciare la Juventus è Adrien Rabiot, il cui contratto terminerà a fine stagione. “Non è scontato che Rabiot non rinnovi. Dalla Continassa trapela una discreta speranza di poterlo trattenere. È chiaro però che poi questa speranza si scontra con alcuni discorsi economici. Però lui ha dichiarato che deciderà prima dell’Europeo”.