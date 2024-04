Caso McKennie: rischio chiusura dopo Juve-Lazio

Fa discutere l’episodio dell’Allianz Stadium con McKennie vittima dei ‘buu’ razzisti dal settore ospiti: nei prossimi giorni attesa la sentenza della Procura Federale

Un altro caso scuote il calcio italiano dopo la vicenda Acerbi-Juan Jesus. Ieri la Juventus, attraverso un comunicato, si è attivata per trovare i responsabili dei ‘buu’ razzisti rivolti a Weston McKennie.

L’episodio risale all’ultima gara valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia tra i bianconeri e la Lazio, con il centrocampista statunitense apostrofato da insulti di matrice discriminatoria all’uscita dal campo da parte dei tifosi biancocelesti presenti nel settore ospiti dell’Allianz Stadium. Come recita la nota del club bianconero, sempre in prima fila contro ila razzismo, anche lo stesso giocatore ha confermato di aver ricevuto gli insulti al momento della sostituzione mentre lasciava il terreno di gioco.

Insulti razzisti a McKennie: la Curva della Lazio rischia la chiusura

La Juventus si è messa a disposizione delle autorità preposte per individuare i responsabili e intanto la Procura Federale ha aperto un’indagine sul delicato episodio.

L’arbitro nel referto post Juve-Lazio non aveva segnalato gli epiteti discriminatori, con il Giudice Sportivo che di conseguenza non ha eseguito provvedimenti all’indirizzo dei tifosi capitolini. La Procura Federale analizzerà adesso i video in rete e anche le telecamere dell’Allianz Stadium messe a disposizione dalla Juventus per accertare e trovare i responsabili. Se i ‘buu’ razzisti venissero confermati e riconducibili a tifosi della Curva Nord laziale, il settore biancoceleste – già in diffida – rischierebbe la chiusura non nel derby di domani pomeriggio contro la Roma (visto che al sentenza non è ancora arrivata) ma nella successiva sfida di campionato con la Salernitana.