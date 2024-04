Caso McKennie, la decisione della procura FIGC dopo la nota della Juventus

Caso McKennie: si muove anche la procura FIGC dopo la nota diffusa dalla Juventus nelle ultime ore. La decisione

Il comunicato diffuso oggi dalla Juventus ha ufficialmente aperto anche il caso McKennie. A seguito della conferma del giocatore dopo il match di Coppa Italia contro la Lazio, il club bianconero ha subito attivato le procedure per l’individuazione dei soggetti eventualmente responsabili degli ululati razzisti.

“Il Club comunica di avere attivato tutte le procedure finalizzate a verificare quanto occorso e a prestare tutta la collaborazione per l’individuazione dei soggetti eventualmente responsabili e, conseguentemente, a prendere i dovuti provvedimenti”, ha annunciato la Juventus nella nota odierna. Il Giudice Sportivo, invece, non ha fatto alcun riferimento all’accaduto dello Stadium.

Sulla vicenda interviene così la Procura FIGC. Come riportato dall’ANSA, la Procura Federale non ha ancora aperto un’indagine, ma si è attivata sui presunti cori razzisti rivolti dagli ultras della Lazio a McKennie. La procedura prevede che la Procura monitori, anche su web e social, e all’esito, in caso di prove audio o video, apra un’indagine. Sull’episodio, dunque, dopo la Juventus indaga anche la FIGC.