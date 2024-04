Marotta e Giuntoli prendono nota: 5 svincolati da non farsi scappare

Non solo Zielinski e Taremi, ci sono un’infinità di giocatori che quest’estate si trasferiranno a parametro zero: Marotta e Giuntoli prendono nota

La finestra del calciomercato estivo è ormai vicina che attende i direttori sportivi di tutte le società, pronti a darsi battaglia nei due mesi dedicati a scambi e compravendite. C’è chi già ha iniziato a metter su qualche trattativa a parametro zero.

L’Inter, ad esempio, ha chiuso un paio di affari bruciando la concorrenza. Zielinski e Taremi, entrambi in scadenza di contratto, sono pronti ad indossare la maglia nerazzurra per la prossima stagione. Eppure, Beppe Marotta potrebbe continuare su questa falsa riga e andare ancora una volta su nomi di giocatori prossimi allo svincolo.

I colpi gratis sono il suo marchio di fabbrica. Ma più in generale, negli ultimi anni, sempre più spesso stiamo osservando come i calciatori arrivino a fine contratto con i club e lasciano poi a parametro zero. E’ anche il caso di uno dei calciatori più forti del momento: Kylian Mbappé. Il francese lascerà Parigi da svincolato per indossare la maglia dei suoi sogni. Quella del Real Madrid.

Da Rafa a Pepé, chi sono i calciatori in scadenza

Nella lista dei calciatori in scadenza di contratto, c’è anche un nuovo obiettivo dell’Inter. Si tratta di Mario Hermoso, il difensore dell’Atletico Madrid, che non ha ancora rinnovato con gli spagnoli e che tra qualche mese potrebbe accasarsi a parametro zero in qualsiasi altro club.

L’Inter avrebbe già pensato ad un contratto di quattro anni per convincere il 28enne. Ma sulle sue tracce ci sono anche Milan e Juventus. Marotta dovrà sbaragliare la concorrenza. Tra i calciatori in scadenza figura anche Rafa, attaccante che è stato nel mirino della Lazio per la sessione invernale passata. Ora la sua esperienza al Benfica sembra essere definitivamente conclusa, dopo ben 8 anni trascorsi a Lisbona.

Occhio anche al centrocampo, con Ndidi del Leicester City. Il 27enne nigeriano non rinnova la sua posizione e potrebbe fare comodo a diverse società. A proposito di centrocampisti, impossibile non citare Jorginho, regista dell’Arsenal, in scadenza di contratto e voglioso di lasciare il segno con la Nazionale di Spalletti quest’estate, com’è successo 3 anni fa con Mancini.

Jorginho potrebbe anche tornare in Italia. Un ritorno a Napoli sembra difficile, attenzione alla Juventus che con un cambio di allenatore potrebbe anche modificare il suo assetto tattico. Infine, un altro giocatore che presto diverrà svincolato e su cui porre una particolare attenzione è Nicolas Pepé, ex attaccante dell’Arsenal, strapagato nell’estate del 2019 per una somma vicina agli ottanta milioni di euro. Attualmente gioca in Turchia al Trabzonspor e a fine stagione concluderà già l’esperienza in Super Lig.