“Che rimpianto per l’Inter”: Marotta mastica amaro | ESCLUSIVO

C’è un rimpianto in particolare per l’Inter in questa stagione e nello specifico sul mercato: i nerazzurri si mangiano le mani

Manca davvero poco, all‘Inter, per alzare le braccia al cielo e laurearsi campione d’Italia. Nerazzurri vicinissimi al traguardo, a coronamento di un campionato condotto praticamente sempre in testa, a spingere costantemente sull’acceleratore. Ma come ogni grande club che si rispetti, non si pensa soltanto ai festeggiamenti in arrivo, ma anche alle prossime mosse.

L’obiettivo, e non potrebbe essere altrimenti, sarà quello di rinforzarsi sul mercato per garantire la competitività ad alto livello, su tutti i fronti, anche nella prossima stagione. E’ già al lavoro, da questo punto di vista, Beppe Marotta, che come lo scorso anno cercherà di mettere a segno un ricambio adeguato, tra coloro che andranno via e chi invece arriverà, per consegnare ancora una volta a Simone Inzaghi una rosa di grande spessore. Per i nerazzurri, però, potrebbe esserci un particolare rimpianto, come sottolineato da Adriano Ancona, giornalista del ‘Corriere dello Sport’.

Serie A, tutti pazzi per Di Gregorio: ciò che poteva essere con l’Inter

Intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato.it‘, trasmissione in onda su Tv Play, in esclusiva ai nostri microfoni ha parlato della situazione di Michele Di Gregorio, portiere che faceva parte della scuola nerazzurra, ma che probabilmente è stato lasciato andare troppo presto.

Con la maglia del Monza, sta disputando un campionato notevole e si sta affermando tra i migliori portieri del nostro panorama calcistico. “Di Gregorio fa la differenza in Serie A – ha spiegato Ancona – E’ uno dei portieri più bravi in campionato, adesso sta iniziando ad avere un po’ di mercato e può essere appetito dalle big. L’Inter lo ha fatto partire e potrebbe rimpiangerlo”. In effetti, un sostituto del genere, per Sommer, considerando una possibile partenza dello svizzero, poteva fare comodo, eccome.