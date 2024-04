Dall’Inter al Milan a costo zero: contatti da gennaio

Il calciatore è in scadenza di contratto a giugno ed avrebbe già rifiutato la proposta per il rinnovo con il club

Chiusa l’ultima finestra dedicata agli impegni delle nazionali, ecco che entriamo nello scorcio finale di questa stagione per quanto riguarda i club. L’estate, poi, sarà ricca di appuntamenti: prima con l’Europeo di Germania e l’attesa Coppa America, poi con le Olimpiadi di Parigi tra fine luglio e inizio agosto. In mezzo, ovviamente, un calciomercato che si preannuncia come sempre ricco di movimenti.

In Italia grande attenzione alle big. Il Milan, in particolare, sembra essere pronto ad un’altra campagna acquisti da protagonista. Dalla Spagna giungono nuove indiscrezioni circa un possibile nuovo tentativo dei rossoneri per un obiettivo di vecchia data che nelle ultime settimane si era avvicinato ad un’altra rivale. Stiamo parlando di Mario Hermoso, centrale di proprietà dell’Atletico Madrid giunto al suo ultimo anno di contratto con i ‘colchoneros’ e sempre più vicino a salutare a costo zero la prossima estate.

Nelle scorse settimane, infatti, si erano registrati dei movimenti da parte dell’Inter. Il club nerazzurro rimane tra i più vigili sul mercato dei calciatori in scadenza, come testimoniato dagli arrivi di Zielinski e Taremi già prenotati gratis per il prossimo luglio. Stando agli ultimi aggiornamenti, invece, sotto traccia ci starebbe lavorando con insistenza anche il Milan, in stretto contatto con l’entourage del calciatore spagnolo dallo scorso gennaio. Difensore che nell’assetto dei rossoneri potrebbe essere utilizzato non solo da centrale, ma anche come possibile vice di Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, contatti con Hermoso per il colpo a costo zero

Secondo ‘El Gol Digital’, il Milan dallo scorso gennaio sarebbe in stretto contatto con Mario Hermoso per discutere l’eventuale approdo in rossonero la prossima estate.

Per quanto riguarda le possibilità di un rinnovo con l’Atletico Madrid, invece, queste si sarebbero decisamente complicate dopo gli ultimi contatti. Lo spagnolo non avrebbe gradito la proposta al ribasso formulata dalla dirigenza colchonera per siglare il prolungamento e tra le parti si sarebbe generata dal quel momento una situazione di grande tensione che con ogni probabilità dovrebbe portare al divorzio nel giro di pochi mesi.