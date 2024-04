Un poker sul tavolo: così Marotta sorpassa la Juventus

L’Inter si avvicina a grandi passi allo scudetto, mentre al dirigenza di Viale della Liberazione pianifica i prossimi colpi sul mercato

L’Inter mette un altro mattoncino verso lo scudetto e lo storico traguardo della seconda stella dopo il 2-0 rifilato lunedì all’Empoli.

Milan rispedito a +14 e adesso alla truppa di Simone Inzaghi mancano undici punti per centrare la matematica per il titolo in campionato. Solo a fine stagione e con lo scudetto in bacheca ci sarà l’accelerazione decisiva per i rinnovi contrattuali, dove cui spiccano ovviamente i file di Lautaro Martinez, Barella e dello stesso Inzaghi. Intanto la dirigenza di Viale della Liberazione si è mossa per tempo sul mercato, assicurandosi già da alcuni mesi l’arrivo a parametro zero di due profili del calibro di Taremi e Zielinski che verranno ufficializzati il prossimo luglio.

Calciomercato Inter, la strategia per l’affare Gudmundsson

Taremi andrà ad aggiungersi alla coppia Lautaro-Thuram nel rooster offensivo di Inzaghi, ma l’intenzione degli uomini mercato di Viale della Liberazione è quella di arricchire ulteriormente il reparto d’attacco.

Oltre a Raspadori un obiettivo seguito con attenzione in casa Inter è Albert Gudmundsson, gioiello del Genoa e ambito anche dalla rivale Juventus e dalle big di Premier League. Il club nerazzurro (che finora comunque non ha mosso passi concreti) è pronto a giugno a sferrare l’assalto, anche se i 30 milioni di euro chiesti dai liguri sono un ostacolo per le finanze della ‘Beneamata’. Marotta e Ausilio studiano perciò l’incastro giusto per trovare una quadra con i ‘Grifoni’. L’Inter per abbassare la parte cash potrebbe così inserire alcune contropartite che possano fare al caso del Genoa, tra cui evidentemente spicca Valentin Carboni che attualmente è in prestito nella vicina Monza. I nerazzurri però non vorrebbero privarsi del talento argentino a cuor leggero, se non inserendo un eventuale diritto di recompra.

Sul tavolo delle trattative con il Genoa per Gudmundsson potrebbero finire inoltre Pio Esposito, Zanotti e Oristanio, tutti di proprietà dell’Inter e giovani graditi al sodalizio ligure.