Ritorno in Serie A per la Juve: l’agente dice tutto

Il rappresentante del Nazionale azzurro spalanca le porte al possibile riapprodo in Italia del suo assistito: “Ma il suo club attuale ha la priorità”

Occhio al possibile ritorno in Serie A. Non è centrale nel progetto tecnico e il suo contratto scade presto. In esso è presente un’opzione per il rinnovo di un’altra stagione, tuttavia anche se venisse esercitata, il club potrebbe comunque dire sì alla sua partenza per una cifra relativamente bassa. A Tv Play, nello spazio di Calciomercato.it, è intervenuto il suo agente.

A Tv Play Joao Santos, l’agente di Jorginho, ha aperto a un riapprodo in Italia del suo assistito, rientrato nel giro della Nazionale nelle due decisive sfide di qualificazione all’Europeo di giugno. “Per quanto riguarda il suo futuro, l’Arsenal ha la priorità – le parole di Santos su Jorginho, in scadenza a fine stagione – Noi, in ogni caso, vogliamo un club giusto per lui”.

Ma rispondendo in merito al sondaggio del profilo X di Calciomercato.it, Santos ha detto che Jorginho lo vedrebbe bene in tutte le big italiane.

“Alla Lazio con mister Sarri, oppure alla Juventus col grande direttore Giuntoli. Ma anche al Napoli con Calzona. Inter e Milan sono due grandi società, mentre la Roma non è mai stata un’opzione”.