Il Palermo riflette sull’esonero di Corini: ecco il sogno della proprietà | CM.IT

Il Palermo perde ancora col Pisa e la proprietà stavolta riflette sul possibile esonero di Corini: tre nomi, con un sogno per i rosanero

Dopo l’ennesima, brutta, rimonta il Palermo ha iniziato ieri pomeriggio a ragionare sull’esonero di Corini e quindi su una nuova guida tecnica in grado di risollevare una squadra in crisi di gioco e risultati. La sconfitta contro il Pisa non è infatti andata giù alla proprietà rosanero, per mentalità restia ai cambiamenti, ma che ha dovuto aprire una riflessione anche su altre figure della guida tecnica (non a caso a Pisa si respirava una forte confusione).

Di certo, il ko contro la squadra guidata da Aquilani per 4-3 e l’ennesima sconfitta dopo il doppio vantaggio hanno messo fortemente in discussione un allenatore mai troppo amato dalla piazza e già “esonerato” da molti tifosi. “Finché c’è lui al comando non guarderemo più il Palermo”, si leggeva e si legge ancora sui canali social di alcuni account rosanero presi d’assalto dopo la delusione di domenica. La squadra è forte, è stata puntellata con gli arrivi di Ranocchia e Traore a gennaio, e per questo – secondo la maggioranza dei tifosi – un andamento così non è tollerabile. E allora chi al posto di Corini?

Palermo, il primo no di Grosso e il sogno Gattuso

Tra i primi nomi c’è Fabio Grosso, attualmente libero dopo la fine dell’avventura (breve e negativa) al Lione. L’ex Frosinone, che sarebbe un ex dopo la bella esperienza rosanero da giocatore, al momento però non è del tutto convinto. Un primo ‘no’ su cui verosimilmente si continuerà a lavorare.

Il sogno della dirigenza del Palermo – stando a quanto risulta a Calciomercato.it – si chiama però Gennaro Gattuso, anche lui reduce da una parentesi molto poco esaltante in Ligue 1, col Marsiglia. ‘Ringhio’ intriga parecchio, sarebbe un ritorno anche per lui dopo la breve avventura di quasi 11 anni fa in B finita non benissimo. Un’altra proprietà, un’altra vita quasi. Infine c’è l’alternativa più concreta che porta invece ad Andrea Sottil, fermo da ottobre. Il Palermo riflette, il margine per la zona playoff è ancora buono, ma da dietro spingono e occorre fermare l’emorragia di risultati per non rischiare di dilapidare tutto e subire l’ennesima rimonta, quella più grave in classifica.