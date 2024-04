Esonero Allegri a un passo: ecco il sostituto

Esonero Allegri, eventualità presa seriamente in considerazione dalla Juventus dopo i risultati negativi: il nome del sostituto

Una piega non solo malinconica, ma anche preoccupante, quella che sta prendendo il finale di stagione della Juventus. Se poteva anche starci perdere contatto dall’Inter dopo un girone d’andata tirato a tutta e in cui la squadra aveva palesemente overperformato, adesso la serie di risultati negativi rischia di rimettere in discussione tutta l’annata, con il piazzamento Champions non più così saldo, se non cambierà la rotta.

Il Bologna è ormai a tiro, c’è ancora un po’ di margine su Roma e Atalanta che però appaiono in forma e il calendario con tanti scontri diretti non aiuta di certo. Dopo la sconfitta con la Lazio, per il modo in cui è maturata, sono esplose ulteriormente le discussioni su Massimiliano Allegri. Che si gioca tantissimo nel rematch con i biancocelesti in semifinale di Coppa Italia. Quella dell’esonero, è stata più di una suggestione nei momenti successivi al ko dell’Olimpico, per la dirigenza.

Juventus, Allegri resta (a meno di disastri): a quale erede aveva pensato il club

E’ ormai praticamente certo che il livornese lascerà al termine dell’attuale stagione. Con Thiago Motta come erede designato, almeno nelle intenzioni, come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it. Ma la dirigenza ha riflettuto seriamente sul mandato di Allegri e sulla possibilità di concluderlo con ulteriore anticipo.

L’eventualità di un traghettatore, a meno di veri e propri disastri in campo prossimamente, è stata esclusa. Il nome a cui aveva pensato la dirigenza era stato quello di Montero, profilo interno all’ambiente, per farsi carico di gestire le ultime settimane della stagione prima di ripartire da un nuovo allenatore. Tutto rientrato. Almeno per il momento.