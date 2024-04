Spunta l’indizio per il futuro di Zirkzee: così cambia tutto

Joshua Zirkzee si è preso la scena, in Italia e non solo, tanto che il suo futuro a Bologna è sempre più una chimera. Ecco, però, un indizio che potrebbe cambiare tutto

Se la regina del campionato è indubbiamente l’Inter, seguita a ruota da un Milan, che adesso sa solo vincere, una delle più belle sorprese della nostra Serie A, questa stagione, è sicuramente il Bologna di Thiago Motta. Già dall’anno scorso, il tecnico italo-brasiliano aveva avuto modo di mettere in mostra le sue idee, concretizzate ancora di più grazie all’apporto di Joshua Zirkzee.

Il giovane attaccante olandese, arrivato dal Bayern Monaco in Italia per una manciata di soldi – 8,5 milioni di euro per la precisione -, è già arrivato a dieci gol in campionato (e quattro assist), tutti molto pesanti, esattamente come quelle due reti che hanno eliminato i nerazzurri di Simone Inzaghi in Coppa Italia. I bavaresi, da accordi con i felsinei, potrebbero riprenderlo grazie a una clausola da 40 milioni, ma è chiaro che la parola finale ce l’abbia il calciatore nella scelta sul suo destino.

Al di là dei numeri del campo, ce ne sono altri che pesano tantissimo per il classe 2001, e potrebbero avere un peso notevole per il suo futuro.

Zirkzee corteggiato da tanti, ma per Di Vaio vale molto più di quello che si dice

Partendo dal presupposto che i bavaresi possono attivare la clausola del diritto di recompra sul cartellino di Zirkzee o comunque prenderanno il 40% dei soldi dalla vendita del giocatore olandese, per Marco Di Vaio, direttore sportivo del club emiliano, servirà una cifra molto più importante rispetto a quella di cui si parla.

Non esitiamo a crederlo, viste le caratteristiche, l’età e le prestazioni del bomber olandese, che potrebbero scatenare le offerte di alcune delle maggiori big internazionali. Da mesi vi parliamo dell’interesse del Milan, ma attenzione anche all’Inter, nonostante i nerazzurri abbiano già chiuso, di fatto, l’arrivo di Mehdi Taremi a partire dal 1 luglio, a parametro zero.

Insomma, ora tutti sono concentrati sul campo, sul finale di stagione e sugli obiettivi di stagione, ma poi si potrebbe scatenare un’asta emozionante e a suon di milioni per Zirkzee. Sempre che il Bayern Monaco non decida di anticipare tutti.