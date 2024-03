Milan, la punta arriva con lo sconto: prezzo fissato

Milan a caccia di un attaccante per il dopo Giroud. Il bomber può arrivare con lo sconto: il prezzo è fissato

Consolidato il secondo posto con la vittoria in trasferta contro la Fiorentina, il Milan si prepara al finale di stagione. I rossoneri sperano di poter accorciare la distanza dall’Inter capolista e di allungare sulle inseguitrici, ma anche di riuscire a conquistare l’Europa League: ai quarti li attende la Roma.

Intanto però la società si guarda già attorno sul mercato. Giroud è sempre più ai saluti: il francese sembra destinato a lasciare il Milan per approdare negli Stati Uniti, mentre non è detto che anche Jovic possa salutare. Tanti sono dunque i nomi per rimpiazzare il francese. Sembra che la punta sia il vero grande obiettivo della dirigenza rossonera nella prossima estate. Un centravanti giovane, in grado di garantire tanti gol. I profili vagliati sono molti. In cima alla lista vi abbiamo raccontato come c’è Joshua Zirkzee del Bologna, ma l’olandese non è il solo nome da seguire con attenzione. Tra i nomi da tenere maggiormente d’occhio ci sono Serhou Guirassy, idea molto calda lo scorso gennaio e non affatto tramontata e Viktor Gyokeres.

Milan, prezzo fissato per Gyokeres: niente clausola

Lo svedese dello Sporting CP ha una clausola nel suo contratto di 100 milioni di euro. Una cifra spropositata che renderebbe l’acquisto impossibile.

Dall’Inghilterra però sottolineano come il club lusitano sarebbe disposto a negoziare sul prezzo e potrebbe anche abbassare le proprie pretese. La richiesta per l’attaccante scandinavo, afferma il ‘Mirror’ si aggirerebbe infatti a poco più di 80 milioni di euro, una ventina in meno rispetto al prezzo della clausola. Un prezzo che è decollato rispetto ai 20 milioni sborsati dalla società di Lisbona la scorsa estate per prelevarlo dal Coventry City. Merito anche delle 36 reti siglate fino ad ora in stagione tra campionato e coppe. Numeri straordinari per l’attaccante, che ha attirato su di sé non solo l’interesse del Milan, ma anche di tanti altri top club europei. Certo, la cifra resta molto alta. Con molta probabilità il Milan investirà forte sul nuovo centravanti e i soldi di qualificazione alla Champions e di alcuni riscatti permetteranno ai rossoneri di avere un importante tesoretto su cui poter contare.