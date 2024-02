Nuovo attacco per il Milan: attesa per Giroud, il Diavolo così cambia pelle

Le ultime sull’attacco del Milan in vista della nuova stagione: tanti i punti interrogativi che non hanno ancora una risposta, da Giroud a Leao, passando per Jovic

Sono giorni di riflessioni in casa Milan. La testa in quel di Milanello è chiaramente alla partita di giovedì sera contro il Rennes e non potrebbe essere altrimenti, ma dalle parti di Via Aldo Rossi si guarda alla prossima stagione e le incognite non mancano.

Nelle prossime settimane si farà chiarezza in merito alla panchina, con Stefano Pioli sempre più a rischio, dopo il ko contro il Monza. Ma Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani devono risolvere un’altra situazione forse ancor più complicata, quella relativa all’attacco. A sentire i rumors di questi giorni tutti appaiono in discussione, a parte Christian Pulisic, che ad oggi è nettamente il migliore acquisto dell’ultima sessione di calciomercato.

Il nodo più importante da sciogliere è certamente quello legato al centravanti. Per Olivier Giroud le porte di Milanello sono aperte ed è evidente che tutto è nelle sue mani. Il francese è difronte ad un bivio: da una parte il Milan, dall’altra gli Stati Uniti. Una scelta di vita, per la quale sarà decisiva il parere della famiglia. I tifosi così come Furlani e Moncada sono in attesa di una sua decisione, ma nel frattempo il Diavolo si sta guardando attorno alla ricerca di un nuovo centravanti.

Milan, colpo in attacco: Zirkzee in cima alla lista

Il 2024 non può che essere l’anno del giovane bomber, a prescindere da Giroud, e così i rossoneri sognano il colpo Zirkzee, che ha convinto proprio tutti.

Serve però fare in fretta: l’olandese piace a tante squadre e soprattutto in Inghilterra, dove sono pronti a far saltare il banco. Impossibile strapparlo al Bologna per meno di 40 milioni di euro, ma il Milan ha delle carte da giocarsi, come può essere il cartellino di Saelemaekers, che i rossoblu vogliono tenersi e che è stato valutato dieci milioni. Si guarda chiaramente ad altri profili, come Sesko del Lipsia, Gimenez del Feyenoord e Jonathan David del Lille, che hanno un prezzo simile a quello di Zirkzee.

Luka Jovic è un altro capitolo che merita una riflessione. Le quotazioni del serbo erano in risalita, almeno fino all’ingenuità di domenica sera a Monza. Può essere lui l’attaccante di scorta per la prossima stagione, ma nelle prossime partite non può più sbagliare e dovrà tornare ad essere decisivo.

Milan, Leao nel mirino: il punto sul futuro del portoghese

Non passa giorno in cui non si parli di Rafa Leao. Nel bene o nel male, l’attaccante portoghese è al centro dei dibattiti: in passato fu il rinnovo di contratto, ora il suo rendimento e il presunto interessamento da parte del Psg.

Con la certezza dell’addio di Mbappe, al club francese sono stati accostati praticamente tutti i migliori attaccanti della Serie A, da Lautaro Martinez a Thuram, passando per Kvara e Osimhen. Il portoghese non è certo incedibile, ma come qualsiasi altro calciatore del Milan. Tonali, d’altronde, ha dimostrato che ogni giocatore ha un prezzo e difronte a certe cifre è difficile dire di no. Leao ha una clausola da 175 milioni di euro, la valutazione è dunque fissata, ma se il Psg dovesse presentarsi con un assegno da 120/140 milioni, non potrebbe non essere presa in considerazione.

Saranno, dunque, settimane calde per il Milan: chiunque siederà sulla panchina dei rossoneri la prossima stagione potrebbe davvero ritrovarsi un attacco nuovo di zecca.