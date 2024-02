Giroud vuole l’Europa League: a gennaio no (anche) alla Premier | CM.IT

Il bomber francese è alla sua terza stagione con la maglia del Milan. Retroscena sul calciomercato di gennaio

Qualcosa si muove e si è mosso attorno a Giroud. Nonostante l’età, 37 anni compiuti lo scorso 30 settembre, il centravanti francese vanta diversi estimatori. Merito delle sue prestazioni, di alto e altissimo livello anche al Milan, dove è ormai approdato quasi tre anni fa dando un contributo significativo (11 gol come quest’anno, più 4 assist) alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/2022.

In quasi tre anni, il classe ’86 avrebbe potuto lasciare Milano più di una volta. Anche lo scorso gennaio, quando sul tavolo del suo entourage sono arrivate diverse offerte importanti. E non solo dall’Arabia. Tra queste, come appreso da Calciomercato.it, ne è arrivata una dalla Premier League nella quale ha lasciato il segno tra Arsenal e Chelsea. 255 presenze complessive e ben 90 gol.

Il club inglese che ha provato a strapparlo a Red Bird è stato il Fulham, che nel mercato invernale ha salutato il suo centravanti principe, vale a dire Mitrovic, passato ai sauditi dell’Al-Hilal. Giroud ha detto no a un contratto fino a giugno 2025, ovvero di un anno e mezzo, propostogli dai londinesi, attualmente tredicesimi in classifica.

Il Campione del Mondo ha respinto le avances del Fulham perché sta bene a Milano e punta a vincere, visto che l’obiettivo Scudetto è molto complicato, quell’Europa League già vinta nel 2019 con il Chelsea allora allenato da Maurizio Sarri. Di quell’edizione fu anche il capocannoniere, con 11 reti, a conferma del suo indiscusso spessore internazionale.

Milan, Giroud aperto al rinnovo: le ‘variabili’

In scadenza a giugno, Giroud è aperto a un altro rinnovo ma bisognerà vedere cosa accadrà nei prossimi mesi. Girano indiscrezioni su un possibile scossone societario e dirigenziale in casa Milan, per questo e non solo per questo (un peso lo avrà pure la sua famiglia, nello specifico la moglie) ora anche il suo futuro è indubbio.

Qualora non dovesse prolungare, il trentasettenne potrebbe andare a chiudere la carriera negli Stati Uniti, in MLS, oppure in Patria.