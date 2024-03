Milan, dopo Giroud: Moncada non dimentica Guirassy | CM.IT

Il Milan continua a pensare a Guirassy: il giocatore dello Stoccarda è uno dei nomi sul taccuino del Diavolo per il dopo Olivier Giroud

E’ partita ormai da tempo la caccia al dopo Olivier Giroud. Il Milan a prescindere dal futuro del francese ha deciso da tempo di regalarsi un nuovo centravanti, che possa indossare la maglia titolare la prossima stagione.

Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Joshua Zirkzee che ha davvero convinto tutti, da Zlatan Ibrahimović a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. La sua valutazione però è davvero importante, con il Bologna intenzionato a chiedere sui 60 milioni di euro. Sul taccuino del Diavolo, come è noto, ci sono anche i profili di Gyokeres e Gimenez, che hanno una valutazione simile, e di Jonathan David, ma non sono gli unici.

I rossoneri, infatti, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, non hanno smesso di pensare a Serhou Guirassy, autore di 24 gol in 22 partite in stagione, che può lasciare lo Stoccarda per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, quelli della clausola rescissoria. L’ostacolo principale è rappresentato dalla richiesta di stipendio, sui 5 milioni netti a stagione, non pochi considerando l’abolizione del Decreto Crescita. Moncada, dunque, continua a guardare con estrema attenzione in Germania, meta spesso dei suoi viaggi.

Milan, non solo Guirassy: occhi puntati su Lacroix

La Bundesliga, d’altronde, è un campionato dove non mancano i talenti da osservare, come Benjamin Sesko, che il dirigente rossonero conosce davvero bene. Ma anche in questo caso, il suo prezzo non è certo basso.

Attenzione, inoltre, a Maxence Lacroix. Il centrale di difesa del Wolfsburg, francese come Moncada, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e può lasciare la Germania per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Il calciatore piace da tempo e insieme a Brassier e Buongiorno è uno dei candidati a rafforzare il pacchetto arretrato del Diavolo.