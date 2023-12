Milan-Ouedraogo, intesa di massima: gli ostacoli per la chiusura | CM.IT

Il Milan lavora per il futuro: da Popovic, che ha già firmato, al talento tedesco in forza allo Schalke 04

Il Milan ha preso Popovic, come scritto da Calciomercato.it lo scorso 5 dicembre, e ora è al lavoro per le pratiche relative al tesseramento. I rossoneri hanno un solo posto extra-UE libero, che in teoria dovrà essere riservato proprio al talento serbo che ha già firmato il contratto che lo legherà al club di Cardinale fino a giugno 2028.

Sempre il 5 novembre, qui su CM.IT abbiamo aggiunto che il Milan stava spingendo anche per Ouedraogo dello Schalke 04, i cui agenti sono gli stessi del baby attaccante del Partizan Belgrado.

Il #Milan continua a lavorare anche per #Ouedraogo dello Schalke 04. Il centrocampista classe 2006 è seguito dalla stessa agenzia di Popovic. @calciomercatoit pic.twitter.com/FGEEGAPm1U — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) December 5, 2023

Stando alle nuove informazioni raccolte, Moncada e soci hanno già raggiunto una intesa di massima con l’entourage del centrocampista tedesco.

🔴⚫️ #Milan – #Ouedraogo ha il totale gradimento di Moncada! Intesa di massima con l’entourage. Affare da chiudere in estate.

C’è concorrenza e aspetto familiare avrà un peso importante su scelta del ragazzo @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) December 20, 2023

L’affare non è però concluso, perché sul classe 2006 c’è grande concorrenza – dal Lipsia al Bayern passando per club inglesi, Juventus e Inter – e non è in scadenza come Popovic. Il suo contratto scade nel 2027. Va poi considerato l’aspetto famigliare, dietro al diciassettenne c’è il papà che avrà senz’altro un ruolo importante sulla decisione finale del figlio.

Attualmente ai box per la rottura del legamento sindesmotico, Ouedraogo ha una clausola da circa 11/12 milioni valida a partire di giugno. Una clausola che ‘stuzzica’ le pretendenti, incluso il Milan la cui politica sportiva è incentrata proprio sull’investimento per calciatori giovani e di grande prospettiva.