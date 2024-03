Inter, oltre lo scudetto c’è un record: perché il Milan può rovinare i sogni di Inzaghi

L’Inter punta allo Scudetto e ad un record ancora raggiungibile: ecco perché il Milan potrebbe però rovinare i sogni di Simone Inzaghi

Mancano 9 giornate alla fine del campionato, un rush finale che sta avvicinando sempre più l’Inter alla seconda stella. La vittoria del ventesimo scudetto è ad un passo e, ormai, solo la matematica è rimasta d’intralcio tra i calciatori nerazzurri ed i festeggiamenti. Un traguardo che potrebbe essere presto raggiunto in caso di filotto positivo di risultati.

Che l’Inter vinca ormai questo Scudetto sembra assodato. Nessuna dietro di lei è stata in grado di reggere il cammino glorioso dei nerazzurri, arenandosi con il tempo. In primis in campioni in carica del Napoli, crollati già tra agosto e settembre, poi la Juventus, involuta dopo la sconfitta nello scontro diretto ed infine il Milan, che ha provato a tenere il passo ma in maniera troppo altalenante.

Proprio i rossoneri sono ora secondi in classifica e proveranno a rimandare il più possibile la festa dei cugini interisti. All’orizzonte, il prossimo 22 aprile, il derby, che potrà decidere le sorti di questo campionato con largo anticipo. I calciatori rossoneri, ormai sicuri di un posto Champions, hanno poco da chiedere a questa Serie A e concentreranno tutte le energie tra l’Europa League e la stracittadina del prossimo mese.

Inter, Inzaghi punta al record: perché è legato al Milan

Oltre alla vittoria dello Scudetto, la squadra di Simone Inzaghi sta puntando ad un record che ancora nessun club è riuscito ad ottenere nella storia della Serie A. Un traguardo che neanche le formazioni più blasonate e imbattibili della nostra lega sono riuscite a raggiungere in oltre 100 anni di storia.

Nessuna squadra, infatti, ha mai vinto la Serie A con più di 5 giornate d’anticipo. Sono proprio cinque i club che si sono riusciti a spingere, appunto, fino alla distanza di cinque turni dal traguardo. Per primo c’è riuscito il Torino nel 1948, sono poi trascorsi otto anni e ha ripetuto l’impresa anche la Fiorentina nel 1956. Da quel momento, abbiamo dovuto aspettare addirittura il 2007 per ritrovare un’altra squadra in grado di ottenere questo record, e parliamo proprio dell’Inter.

Nel 2019 anche la Juventus si è iscritta in questo parterre e lo scorso anno ha fatto lo stesso il Napoli, che aveva sfiorato il record assoluto di 6 partite pochi giorni prima, fermandosi però sul pari con la Salernitana. Il traguardo dello scudetto con 6 giornate d’anticipo è ancora alla portata dell’Inter di Simone Inzaghi.

Come potrebbe riuscirci? In primo luogo dovrà vincere le partite con Empoli, Udinese e Cagliari, non una grande impresa vista la portata delle avversarie. A quel punto il destino passerà nelle mani del Milan. Se i rossoneri ottenessero 5 punti nelle prossime tre partite con Fiorentina, Lecce e Sassuolo, allora la distanza a 6 giornate dalla fine sarebbe di 18 punti e con lo scontro diretto a favore dell’Inter, lo scudetto sarebbe tutto nerazzurro ed il record sarebbe centrato.

Ancor meglio per Lautaro e compagni, se il Milan dovesse ottenere 4 punti nelle prossime tre partite (questo significherebbe una vittoria, un pareggio e una sconfitta), perché i rossoneri si presenterebbero al derby con 19 punti di distacco su 18 disponibili e la matematica li condannerebbe definitivamente, dando ai nerazzurri il titolo prima ancora della stracittadina.

Nel caso in cui, invece, entrambe le squadre arrivassero a punteggio pieno, o l’Inter dovesse anche solo pareggiare, il titolo potrebbe giocarsi proprio nel tanto atteso derby, con i nerazzurri che proverebbero a diventare campioni, portando il proprio vantaggio a +17 ma con 5 giornate restanti, raggiungendo così l’elenco elitario delle 5 squadre già entrate precedentemente nella storia.