Milan avvisato, così cambia tutto: arriva la maxi richiesta

Nonostante la pausa per le Nazionali, in Casa Milan gli spifferi di mercato non accennano a placarsi. Le voci sull’attaccante, in particolare, sono degne di nota

Dopo aver scavalcato la Juventus al secondo posto in classifica e strappato il pass per i quarti di finale di Europa – dove sarà impegnato nel confronto tutto italiano con la Roma – il Milan di Stefano Pioli si prepara ad una seconda parte di stagione al cardiopalma. Non solo sul campo, ma anche dietro la scrivania.

Sebbene la sessione estiva di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, infatti, diversi sono gli affari che rischiano di imprimere una direzione ben precisa al mercato rossonero. Il reparto offensivo, sotto questo punto di vista, potrebbe vedere un autentico restyling. Oltre alla sempre più probabile partenza di Giroud, infatti, negli ultimi giorni si sono prese le luci della ribalta anche le mosse per il futuro di Camarda. Nonostante la chiara volontà del Milan di rinnovare il contratto del suo giovane attaccante, al momento le parti non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo.

Calciomercato Milan, rebus Camarda: dal nodo richieste alle offerte dei club esteri

Alla base di tutto questo ci sarebbero anche e soprattutto motivazioni squisitamente economiche. Secondo Calcio Style, infatti, oltre ad una richiesta di ingaggio da circa due milioni di euro a stagione da corrispondere al calciatore, ci sarebbero da soddisfare anche le richieste del suo agente e della sua famiglia.

Come riferito a più riprese da calciomercato.it, però, da Casa Milan filtra la consapevolezza di star facendo tutto il possibile per trattenere il giovane attaccante. Ciò nonostante, lo scenario che si sta delineando potrebbe aprire le porte ad inserimenti di nuovi club. Chelsea, Arsenal e Manchester City hanno sondato in maniera esplorativa il terreno per capire i margini di manovra. Impossibilitati ad affondare il colpo prima che Camarda compia 18 anni, le big di Premier continuano a vigilare sul da farsi. Tuttavia, Camarda ha calamitato l’interesse anche di altre compagini. Tra queste, impossibile non menzionare il Borussia Dortmund, da sempre molto attento ai giovani prospetti. Staremo a vedere cosa succederà.