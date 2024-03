Napoli, come sta Kvaratskhelia: il video chiarisce tutto

Ambiente Napoli preoccupato per Kvaratskhelia dopo la sua uscita per infortunio con la Georgia: il video svela le sue reali condizioni

Tre giorni al big match con l’Atalanta per il Napoli, sfida che può essere l’ultima occasione per gli azzurri per provare a rimettersi in corsa per un piazzamento Champions. La squadra di Calzona dovrà giocarsi il tutto per tutto, ma da ieri sera è in apprensione per le condizioni di Kvaratskhelia, uscito dolorante nei supplementari dello spareggio tra Georgia e Grecia per andare all’Europeo, poi vinto ai rigori dalla nazionale dell’attaccante partenopeo.

Kvaratskhelia era uscito toccandosi l’inguine e facendo immaginare un guaio muscolare. Alla fine della partita, però, il giocatore ha festeggiato con i compagni negli spogliatoi. In un video sui social, lo si vede ballare e non avere apparentemente alcun problema. Potrebbe essersi trattato solo di un affaticamento momentaneo e dunque il giocatore potrebbe essere a disposizione per la sfida di sabato.