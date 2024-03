L’Inter ha deciso: triplo addio in estate, rischia anche il ‘nuovo’ acquisto | CM.IT

L’Inter si muove sul mercato in vista della prossima sessione estiva: movimenti in uscita per la dirigenza nerazzurra dopo i colpi Taremi e Zielinski

In attesa che si risolva l’intricata questione societaria, con Zhang che entro il 20 maggio deve saldare il debito nei confronti di Oaktree o rifinanziare l’accordo per tenersi stretta l’Inter, la dirigenza di Viale della Liberazione ha mosso già i primi passi concreti sul mercato.

La rosa di Simone Inzaghi a partire dal prossimo luglio si arricchirà di due elementi del calibro di Taremi e Zielinski, che arriveranno a parametro zero dopo la fine del contratto rispettivamente con Porto e Napoli. C’è fermento però anche nel reparto difensivo, specialmente se l’Inter deciderà di interrompere il rapporto con Acerbi in caso di lunga squalifica per la vicenda dei presunti epiteti razzisti nei confronti di Juan Jesus nell’ultimo match contro il Napoli. Inoltre Marotta e Ausilio non sembrano volersi fermare al solo Taremi nel reparto d’attacco e sondano diverse piste: da Gudmundsson a Raspadori, passando per il rientro in pianta stabile ad Appiano Gentile di Valentin Carboni (attualmente a titolo temporaneo al Monza). Anche perché potrebbe liberarsi più di una caselle nel rooster offensivo di Inzaghi a fine campionato.

Calciomercato Inter: valigie pronte per Sanchez, Cuadrado e Correa. In bilico anche Arnautovic

Oltre ad Alexis Sanchez, il cui rinnovo appare sempre più complicato, anche Arnautovic rischia il taglio dopo la deludente stagione fin qui al ritorno all’ombra della ‘Madonnina’.

Non sarà facile comunque trovare un acquirente per l’esperto austriaco, che appena a febbraio è stato riscatto per 8 milioni di euro più 2 di bonus dal Bologna. L’Inter inoltre dovrà piazzare anche Joaquin Correa: l’argentino è in prestito al Marsiglia (parentesi al momento disastrosa) e il riscatto obbligatorio per 10 milioni di materializzerà soltanto se i francesi si qualificheranno nel girone principale della nuova Champions League. Scenario al momento improbabile, considerando che l’Olympique dovrà recuperare 7 punti di svantaggio nelle prossime otto giornate di campionato per arrivare terzo o vincere l’Europa League. Marotta cercherà di piazzare l’ex Sampdoria alla stessa cifra dell’accordo con il Marsiglia, visto che oltre a non rientrare nei progetti del club il classe ’93 in estate andrà a un anno dalla scadenza del contratto.

Infine è destinata da concludersi dopo un solo anno l’avventura (da dimenticare) di Cuadrado a Milano, con il colombiano che aveva dato l’addio lo scorso luglio da svincolato alla Juventus. L’ex bianconero, che ha anche un ingaggio importante da quasi 5 milioni lordi a stagione, è stato frenato da un lungo infortunio e a meno di inattesi colpi di scena non rinnoverà l’accordo in scadenza il 30 giugno.