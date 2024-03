Serie A, Inter al secondo posto: flop Milan e Napoli | La classifica che fa più discutere

Serie A, ecco una particolare classifica sulle prime 10 squadre del campionato che potrebbe condizionare anche il prossimo calciomercato: di cosa si tratta

Mancano solo 9 giornate al termine del campionato di Serie A e molti verdetti sono ancora in bilico. Su tutti quello legato alla corsa europea, che sta vedendo ben 10 squadre coinvolte tra Champions, Europa e Conference League. La possibilità che il quinto posto sblocchi l’accesso alla competizione più importante di tutte, ha reso ancora più accesa questa corsa.

Se per lo scudetto sembra ormai tutto stabilito, con l’Inter che attende solo la matematica e con il Milan saldo al secondo posto, la lotta per la terza e la quarta posizione sembrerebbe un affare a tre Juventus, Bologna e Roma. I giallorossi, però, potrebbero anche accontentarsi della quinta piazza grazie al ranking, ma devono guardarsi alle spalle da Atalanta e Napoli su tutte. Poco più dietro la Fiorentina, con una partita in meno, Lazio e Monza.

Una sfida che potrebbe decidersi nelle ultimissime giornate di campionato e che verrà chiusa in base a meriti e demeriti di ognuna delle squadre coinvolte, già proiettate in parte verso il prossimo calciomercato. In estate, infatti, diversi di questi club dovranno rinforzarsi, alcuni soprattutto a centrocampo.

Milan e Napoli così non va, anche la Juve cerca di più: Atalanta prima in classifica

Nel nostro studio, infatti, abbiamo raccolto dei dati legati al numero di gol e assist messi a referto dai centrocampisti, solo in Serie A, da parte delle prime 10 squadre in classifica e non sono mancate le soprese. Con queste, anche degli aspetti interessanti per quel che riguarda il lavoro che dovranno fare i dirigenti nella prossima campagna acquisti.

Da questo calcolo abbiamo escluso le ali, non troverete dunque gol e assist di giocatori come Felipe Anderson, Pulisic, Kvara, Chiesa, Nico Gonzalez, Politano, Orsolini o Chukwueze. Abbiamo lasciato spazio ai trequartisti, i mediani e le mezz’ali, per esaltare ancora di più il lavoro del centrocampo.

In prima posizione troviamo, con enorme distacco, l’Atalanta, capace di realizzare 27 gol e 20 assist con i propri centrocampisti per un totale di 47 bonus. Il merito va principalmente ad un De Ketelaere spostato spesso nel ruolo di falso nueve. Al secondo posto – staccata di 14 punti – ecco la capolista Inter con un sostanziale equilibrio tra i 18 gol e i 15 assist messi a referto.

La medaglia di bronzo la prende la Roma, capace di far trovare la via della rete per 16 volte ai propri centrocampisti e di aggiungerci 13 assist. La prima squadra che mette in evidenza un disperato bisogno di un centrocampista con propensione al gol è la Juventus, che fin qui si ritrova con 6 reti all’attivo e 21 assist. Un dato che sottolinea la capacità delle punte di saper sfruttare le occasioni create dai compagni, meno propensi alla via del gol.

Equilibrio anche per la Lazio, che può contare 11 gol e 14 assist nonostante la perdita di un giocatore come Milinkovic-Savic, volato in Arabia in estate. Un totale di 25 bonus, che supera di pochissimo la grande sorpresa di questa top 10: il Monza. I bianco-rossi vantano 15 gol e 8 assist, segnale dell’importanza dei centrocampisti nella squadra di Palladino.

Molto vicine tra loro Fiorentina e Bologna con 21 bonus la prima (12 gol e 9 assist) e 20 la seconda (13 gol e 7 assist). Nei Viola il contributo del centrocampo è stato simile a quello dell’attacco, mentre il quarto posto della squadra di Motta è figlio di un lavoro ottimo da parte di tutta la rosa.

I dati peggiori arrivano dal Milan e dal Napoli. I rossoneri hanno totalizzato 13 bonus tra 8 gol e 5 assist. Un dato che regge soprattutto grazie a Loftus-Cheek e che evidenzia l’importanza offensiva di Leao, Giroud, Pulisic, Jovic e Okafor. Per gli azzurri, invece, è un totale disastro. La grande lacuna dei campioni d’Italia in carica è stata proprio il centrocampo.

In questa stagione di Serie A il Napoli ha realizzato appena 5 gol e 6 assist con i centrocampisti. Due le reti segnate da Elmas che non è neanche più in rosa, una da Gaetano, autore anche di un assist, ora al Cagliari. Terribile lo score tra Zielinski (in partenza), Lobotka, Anguissa, Cajuste, Demme e il neo arrivato Traoré. E’ dunque evidente che De Laurentiis dovrà investire cifre importanti in estate per rinforzare un reparto fin troppo scarno di gol. Un deficit che ha condizionato negativamente l’attuale squadra di Calzona, impegnata in una rincorsa in extremis verso un posto Champions.