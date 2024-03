Gudmundsson dice sì all’Inter. Ma il Milan rilancia col Genoa

Il futuro di Gudmundsson lontano dal Genoa, le big ci pensano e si profila un derby di mercato tra Inter e Milan: cosa sta succedendo

Ritorno con il botto: Albert Gudmundsson è tornato come meglio non poteva a vestire la maglia dell’Islanda. Tripletta contro Israele nella semifinale dei playoff per Euro2024 e appuntamento per il match decisivo contro l’Ucraina.

In ballo ci sarà il pass per la rassegna iridata, ma per il 27enne del Genoa anche un pezzo di futuro. Inutile girarci intorno: l’attaccante rossoblù è ormai a tutti gli effetti uno dei più ambiti uomini mercato e non soltanto in Italia. Il suo nome piace anche in Premier League anche se la preferenza dell’islandese sembrerebbe portarlo a restare ancora in Serie A.

Non al Genoa perché Gudmundsson è intenzionato a fare il salto di qualità e il club ligure ad incassare quanto più possibile, considerato il grande campionato che sta facendo il talento nordico. Del resto pretendenti non ne mancano con l’Inter che lo ha individuato come ulteriore rinforzo in attacco da inserire insieme a Taremi alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram. Inter che avrebbe incassato la disponibilità del calciatore, stando a quanto riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, con i nerazzurri che però si interrogano anche sul futuro di Carboni, come raccontato da Calciomercato.it. Inter, ma anche Milan pronto a mettere la freccia.

Calciomercato, derby Inter-Milan per Gudmundsson

I rossoneri dovranno rifare l’attacco il prossimo anno e hanno acceso i riflettori sul talento che il Genoa valuta non meno di trenta milioni di euro.

Il Milan potrebbe provare a sbaragliare la concorrenza e portare a San Siro l’attaccante islandese: stando a quanto riferisce ‘TuttoSport’, i rossoneri sarebbero avanti nella corsa al calciatore. Alle spalle c’è da ricordare anche l’interesse della Juventus, ma sono le due milanesi che al momento sembrano le maggiori indiziate all’acquisto del 27enne.

Lui intanto ha riabbracciato la Nazionale e spera di essere decisivo anche nella sfida contro l’Ucraina per regalare la qualificazione ad Euro2024. Poi si aprirà il mercato con un derby tra Inter e Milan che potrebbe essere decisivo per il suo futuro.