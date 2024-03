Caso Acerbi-Juan Jesus, anticipata la sentenza: tifosi furiosi

Arriva la sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus: decisione a sorpresa da parte del giudice sportivo, tifosi increduli

Il dado ormai è tratto e si attende solo il verdetto ufficiale. Il caso Acerbi-Juan Jesus è alle battute finali: dopo le audizioni davanti al Procuratore Federale Chiné, ora toccherà al giudice sportivo Mastrandrea emettere la sua sentenza.

C’è stata o no la frase razzista che il difensore del Napoli ha denunciato prima in campo e poi davanti alle telecamere? Questa la domanda dalla quale dipende il destino di Acerbi: destino immediato, con un’eventuale colpevolezza che chiuderebbe la stagione del calciatore dell’Inter che salterebbe così anche gli Europei; ma condizionerebbe anche il futuro lontano del difensore che a quel punto potrebbe essere messo alla porta dal club nerazzurro.

L’ex Lazio si è sempre detto innocente, spiegando alla società e al procuratore federale di non aver mai pronunciato una frase razzista nei confronti di Juan Jesus e dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che la sua versione sarebbe stata accolta con favore dal giudice sportivo.

Acerbi squalifica mini: niente razzismo

A lanciare l’indiscrezione sulla possibile sentenza del giudice sportivo sul caso Acerbi è Ilario Di Giovambattista sul proprio profilo X.

In particolare, stando alle indiscrezioni del giornalista di ‘Radio Radio’, il giudice sportivo avrebbe deciso di sanzionare Acerbi con una squalifica di tre giornate, in base all’articolo 39 che riguarda un comportamento gravemente antisportivo. Se davvero fosse confermata questa indiscrezione, il difensore dell’Inter sarebbe quindi ‘assolto’ e cadrebbe il riferimento al razzismo che avrebbe, invece, portato ad una squalifica molto più pesante, di almeno 10 giornate. Una indiscrezione che ha acceso le polemiche con i commenti sotto al post di tifosi increduli e contrariati per l’eventuale scelta.

Resta ora da vedere se questa indiscrezione troverà conferma nella sentenza del giudice sportivo che arriverà nei prossimi giorni. La Procura federale, infatti, ha già concluso le proprie indagini e trasmesso gli atti al giudice sportivo che ora dovrà rendere nota la propria decisione.