Roma, gli infortuni tengono in ansia De Rossi. Da Dybala ad Azmoun: chi può recuperare

Tra ultima di campionato e nazionali, la Roma perde parecchi pezzi: ecco quanti possono recuperare per la ripresa

La Roma di De Rossi vola letteralmente, annichilendo i risultati di questa stagione della squadra di Mourinho, soprattutto in campionato. Il nuovo allenatore ha trovato subito la chiave giusta a livello tattico ed emotivo, rigenerando alcuni giocatori chiave come Pellegrini e Spinazzola, ma anche Dybala che è sempre decisivo ma gioca con più continuità. Anche se sembra buddo dirlo, visto che ora è ai box per una piccola lesione muscolare. L’argentino oggi si è allenato a parte sul campo e facendo qualche esercizio col pallone insieme al preparatore, gradualmente sta recuperando.

In questi giorni però le nazionali stanno provocando qualche spavento alla Roma. A partire da Sardar Azmoun, che è uscito dal campo quasi in lacrime per poi arrivare in ospedale con l’ambulanza. La prima risonanza fa pensare a uno stop di un mese o più, ma l’iraniano nelle prossime ore ripeterà tutti gli esami nella capitale per stabilire poi l’entità dell’infortunio. In ogni caso, l’impressione è che questo aprile di fuoco tra campionato ed Europa League lo salterà tutto. Un bel guaio per De Rossi, che spera di riavere Dybala per la trasferta di Lecce a Pasquetta. L’argentino come detto sta lavorando, dovrebbe tornare in tempo ma non è comunque così scontato. Poi c’è Lukaku, che ha accusato un sovraccarico all’inguine in ritiro col Belgio, ma pare nulla di grave: Big Rom si è tornato subito ad allenare e oggi con l’Irlanda è addirittura in panchina invece che in tribuna. Comunque non è al top, considerando pure il problema all’anca.

Roma, quanti infortuni oltre a Dybala e Azmoun: la situazione sui rientri

Poi c’è Baldanzi che ha dovuto lasciare il ritiro dell’Under 21 per un problema muscolare, ma anche per lui non sembra nulla di preoccupante. L’unico rimasto a Trigoria, completamente ‘sano’, è El Shaarawy. E Tammy Abraham, in realtà, che si sta allenando ormai da qualche giorno in gruppo e sta puntando il rientro in campo. In ogni caso non è affidabile per l’immediato. Per cui De Rossi dovrà gestire alla perfezione le forze e le condizioni fisiche dei suoi attaccanti.

In difesa invece si è fermato Ndicka, che ha abbandonato subito il ritiro con la Costa d’Avorio per una noia muscolare. Cristante non è stato convocato, in maniera programmata, per curarsi a fondo la lombalgia, poi c’è Spinazzola che si è fermato contro il Sassuolo. Per l’esterno nessuna lesione, non dovrebbero esserci problemi. Infine Edoardo Bove, rientrato dall’Under 21 per una botta al piede. Tanti, anzi tantissimi stop per Daniele De Rossi in questi giorni. Ma la buona notizia è che, fatta eccezione per Azmoun, al momento tutti gli altri dovrebbero recuperare per la sfida con il Lecce, dove mancherà Pellegrini ma per squalifica.