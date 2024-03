Nessun dubbio: i soldi di Chiesa per l’obiettivo numero uno

La Juventus si prepara a un’estate da protagonista, ma rischia di dover rinunciare a un big della rosa: la decisione è stata già presa

Il gol di Matias Soule ha catturato gli occhi e le emozioni di tanti, se non tutti, gli appassionati di calcio e della Juventus. Nella notte contro il Messico il talento in prestito al Frosinone ha segnato una rete meravigliosa con l’under 21 dell’Argentina, facendo impazzire tutti con un colpo volante d’esterno incredibile. Il club bianconero si sfrega le mani, perché il classe 2003 è uno dei tanti talentini che rappresentano un patrimonio tecnico ma anche e soprattutto economico.

Soule, Huijsen che – nonostante il poco spazio – sta facendo bene alla Roma, lo stesso Barrenechea, Kaio Jorge, Iling jr, Kenan Yildiz. Più Fagioli, Nicolussi Caviglia e Miretti. Una fucina di talenti che inevitabilmente danno un vantaggio mica male sul mercato alla Juventus, perché può avere un tesoretto fondamentale da reinvestire in entrata, usando magari qualche giovane come pedina di scambio. A prescindere dai baby gioielli, infatti, Giuntoli è pronto a fare il protagonista in estate per comporre una rosa competitiva in vista del ritorno in Champions League. I nomi più caldi sono senza dubbio a centrocampo, ovvero Lewis Ferguson e soprattutto Teun Koopmeiners. Il top player dell’Atalanta ha già annunciato il suo addio per fare un salto di qualità, nominando anche la Juventus tra i club interessati a lui. Non è più assolutamente un segreto. Ma la Dea chiede tantissimo, circa 60 milioni, e considerando anche altri interventi necessari sul mercato per avere chance bisognerà probabilmente sacrificare qualcosa. Più precisamente, qualcosa. Un giovane di bellissime speranze, oppure un big già affermato.

Juve, Koopmeiners nel mirino: sacrificano Chiesa senza pensarci

Proprio questo abbiamo chiesto ai nostri followers su ‘X’ nel nostro sondaggio: “Koopmeiners è l’obiettivo numero uno della Juventus per il prossimo mercato estivo: chi dovrebbe sacrificare Giuntoli per dare l’assalto al gioiello olandese?”. Domanda complicata, ma che ha avuto una risposta precisa, quasi un plebiscito. Quello da blindare più di tutti, a sorpresa, è Andrea Cambiaso (3,8%) che effettivamente in questa stagione è diventato giocatore importantissimo e di livello. Tanto da attirare pure le attenzioni del Real.

Dopo c’è Dean Huijsen (17,3%), che ha ricevuto l’investitura anche di Jose Mourinho: lo ha definito un potenziale difensore tra i più importanti in Europa. E così anche De Rossi: “È uno a cui chiederemo i bligietti per andarlo a vedere in finale di Champions”. Poi Matias Soule (24%), reduce in ogni caso da una grande stagione col Frosinone che ha messo in mostra il suo talento cristallino. Proprio lui potrebbe essere la contropartita giusta per abbassare l’esborso per Koopmeiners. Ma per i tifosi quello da sacrificare per l’olandese è addirittura Federico Chiesa. Dopo l’infortunio non è mai tornato lo stesso, tra qualche acciacco fisico, almeno inizialmente normale, e le prestazioni a singhiozzo. Anche in Nazionale, il classe ’97 sembra aver perso il phisique du role. E arrivato quasi a 27 anni, con la Premier che potrebbe ancora essere interessata, è forse il momento di separarsi. A pensarlo è il 54,8% del nostro sondaggio. La Juve spera di incassare almeno 45 milioni.