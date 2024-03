Koopmeiners alla Juventus per 60 milioni: lo finanzia un big scartato da Allegri

La Juventus ha puntato Koopmeiners e sarebbe pronta a una maxi-offerta accontentando l’Atalanta: contropartita top e cash

Il nome forse più importante in Italia sul mercato la prossima estate sarà Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta autore dell’ennesima grande stagione. Dopo un primo anno di ambientamento, in cui ha segnato comunque 4 gol, l’olandese ha segnato 22 gol in due annate con la Dea con una ancora in corso che può quindi migliorare ulteriormente lo score. Numeri super per chi gioca a centrocampo. Ma lui sa fare tutto, ad esempio segna anche su punizione o su calcio di rigore, è diventato ormai giocatore totale. Per questo da mesi alcuni top club hanno messo gli occhi su di lui.

In primis la Juventus in Italia, con la Premier League che osserva da vicinissimo e ha già mosso qualche passo in sua direzione. In estate Koopmeiners andrà via e lo ha ufficializzato lui stesso: “Ho detto all’Atalanta che voglio essere ceduto, qui siamo stati bene. Spero che la società ricavi una bella somma dalla mia cessione”. Della serie, grazie di tutto ma ora è arrivato il momento di spiccare il volo. Per i bianconeri è il primo obiettivo di Giuntoli, ma anche il più costoso visto che gli orobici sono bottega cara e chiedono 60 milioni di euro. Cifre in teoria fuori mercato, ma i bergamaschi hanno dalla loro l’interesse inglese – Manchester United in primis – che inevitabilmente fa lievitare il prezzo. È il mercato. Ma la Juve cercherà di far pesare i buoni rapporti tra i club e soprattutto i tanti giovani di grande valore che all’Atalanta piacciono.

Calciomercato Juve, offerta potenzialmente decisiva per Koopmeiners: Soule più cash

In passato si è parlato ad esempio di Nicolussi Caviglia e Iling jr., ma in queste settimane il nome che più pare stuzzicare tutti è quello di Matias Soule, protagonista di una grande stagione col Frosinone. Il classe 2003 ha segnato 10 gol, si sta mettendo largamente in mostra e in estate tornerà ovviamente alla Juventus.

Secondo ‘La Stampa’, i bianconeri offrirebbero all’Atalanta il talento argentino più altri 30 milioni cash. Una cifra decisamente alta, visto che lo stesso argentino è valutato parecchio da Giuntoli e Manna, ovvero almeno 30 milioni. Sarebbe una proposta che in linea teorica potrebbe accontentare anche la Dea, che spera ovviamente in un’asta e un rilancio dalla Premier League. Intanto stasera sarà l’occasione di rivedere Koopmeiners all’opera anche in campo internazionale, visto che affronterà Ferguson – altro osservato speciale della Juve (e non solo) – in Olanda-Scozia.