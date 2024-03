Zhang e il prestito alla banca cinese: “L’Inter è al sicuro, ecco perché”

Situazione societaria dell’Inter tema caldo, ma il club nerazzurro non ha nulla da temere sulle ultime vicende che riguardano Zhang

Un momento non facile, per l’Inter, nonostante i nerazzurri siano vicini allo scudetto. Non solo l’eliminazione in Champions League e la vicenda Acerbi, che potrebbe dire addio ai nerazzurri in caso di stangata. Ma anche la delicata situazione legata alle finanze del club.

E’ di oggi la notizia secondo cui Zhang dovrà restituire alla China Construction Bank un finanziamento da circa 320 milioni, cifra comprensiva degli interessi maturati sui 255 milioni iniziali, come da sentenza della Corte d’Appello di Milano. Una situazione che però non andrà a pesare sull’Inter, come riportato dal giornalista di ‘Calcio e Finanza’ Matteo Spaziante, intervenuto in diretta su ‘Tv Play’: “Il club si dice tranquillo e anche dall’ala cinese trapela serenità – ha spiegato – La banca al momento non può rivalersi sull’Inter. Se provasse a farlo, a livello di tempistiche, ci vorrebbero tantissimi anni. E poi per il diritto societario italiano le quote di una società già in pegno non possono essere richieste anche da terzi. Le quote dell’Inter, infatti, sono attualmente in pegno ad Oaktree per il prestito effettuato con Zhang. Il presidente vuole tornare in Italia, non c’è una data prestabilita ma vorrebbe farlo per la festa scudetto. In ogni caso, lo farà dopo aver risolto la faccenda con Oaktree”.