Juventus, è finita: futuro al Bayern per il giocatore

Le ultime sul colpo a centrocampo della Juventus. I bianconeri devono fare i conti con la decisione del giocatore: l’obiettivo rischia di sfumare

Sarà un’estate calda per la Juventus. I bianconeri sono pronti a vivere un mercato da protagonisti per riuscire a ridurre il gap con l’Inter.

Giuntoli è così a lavoro per trovare i giusti rinforzi. Ad oggi sono parecchi i punti interrogativi, a partire da quella dell’allenatore: Massimiliano Allegri è tornato in discussione e l’idea di una separazione sta prendendo sempre più piede. Ci sarà poi da capire cosa ne sarà di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, ma le attenzioni principali sono rivolte soprattutto al centrocampo, dove manca qualità ed esperienza.

Non è un segreto che il nome in cima alla lista della Juventus per far fare il salto di qualità alla mediana sia quello di Koopmeiners. Un sogno che secondo quanto affermato a TvPlay da Pierpaolo Marino diventerà realtà. Un sogno, davvero costoso, ma i bianconeri sono intenzionati a fare sul serio.

Calciomercato Juventus, obiettivo Goretzka: la decisione del giocatore

L’olandese, però, non è l’unico obiettivo per rafforzare un reparto, quello di un centrocampo, che deve già fare a meno di Pogba e rischia di perdere anche Rabiot.

Si guarda così anche in Germania e per l’esattezza a Leon Goretzka. Arrivano conferme in merito all’interessamento da parte dei bianconeri e del blitz di Giuntoli in occasione della sfida di Champions League contro la Lazio. Un’occasione per ammirare da vicino Felipe Anderson, obiettivo per l’estate, ma anche il giocatore tedesco. Ne scrive oggi Kicker, che sottolinea inoltre come per il calciatore non sia arrivata alcuna offerta specifica. Goretzka, inoltre, si può leggere, preferirebbe rimanere al Bayern Monaco, anziché trasferirsi a Torino.