La Juventus offre 25 milioni: così lo porta via al Milan

Giuntoli sogna sempre Koopmeiners, ma l’olandese ha una valutazione di 60 milioni di euro. L’alternativa gioca lo stesso in Serie A

Allegri è al capolinea, come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it. Thiago Motta è il preferito di Giuntoli, già al lavoro sul calciomercato per rafforzare la rosa e al contempo abbassare il monte ingaggi.

Una delle priorità del Football director della Juventus sarà il centrocampo. Il ‘sogno’ è sempre Koopmeiners, ma l’olandese viene valutato dall’Atalanta una sessantina di milioni, senza contare che su di lui ci sono diverse società inglesi. Più alla portata, invece, una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno: parliamo di Lewis Ferguson del Bologna, al quale la Juve potrebbe contendere l’ex Inter Robin Gosens.

Lo scozzese è un tuttocampista tecnico e ‘fisico’, con grande intelligenza tattica. Chiedere referenze allo stesso Motta, considerato che il classe ’99 è uno degli assoluti punti di forza del ‘suo’ Bologna.

La Juve fa sul serio per Ferguson, tanto che – secondo l’esperto di mercato Ekrem Konur – sarebbe pronta a mettere sul piatto 25 milioni di euro.

💣❗🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #Juve ⚫❗

Juventus are planning to make an offer of around 25 million euros for Scotland player Lewis Ferguson in the summer transfer window.

▪️ Aston Villa, Fulham, Brentford, AC Milan, Juventus and Napoli of the Serie A league have been linked with the 24-year-old. https://t.co/Brb8wHG8Yc pic.twitter.com/eepech5MRP

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 21, 2024