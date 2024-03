L’Inter ne taglia sette: tutte le cessioni dopo l’addio alla Champions | CM.IT

L’Inter fuori dalla Champions League e pronta al countdown scudetto: la dirigenza nerazzurra ha già iniziato a pianificare il mercato per la prossima stagione

L’Inter si lecca le ferite dopo la beffa di Madrid e l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico dell’ex Simeone.

C’erano tutt’altri presupposti in Europa considerando la marcia in campionato dei nerazzurri, oltre al prezioso 1-0 maturato nella prima gara del Meazza. Niente da fare invece per la banda di Simone Inzaghi, con il ‘Cholo’ Simeone che ha ribaltato risultato e pronostico grazie a una prestazione quasi perfetta. I rigori finali hanno poi sorrisi ai madrileni, con l’errore finale di capitan Lautaro Martinez che ha fatto esplodere il ‘Civitas Metropolitano’. L’Inter cade così dopo 13 vittorie consecutive nel 2024, interrogandosi sugli errori commessi nella trasferta in Spagna. Diversi giocatori hanno tradito le attese, fra tutti Sanchez entrando a gara in corso che non è riuscito a incidere come successo invece dall’altra parte all’indiavolato Depay che ha spaccato la partita. Il cileno è in scadenza a giugno e con questi presupposti difficilmente sarà confermato anche la prossima stagione.

Calciomercato Inter, cambia l’attacco: anche Arnautovic in bilico

L’argomento Sanchez sarà comunque affrontato a bocce ferme al termine del campionato, mentre oltre al ‘Niño Maravilla’ rischia il taglio anche Arnautovic in attacco.

L’austriaco non ha finora convinto dopo il ritorno a Milano, spesso frenato da infortuni e problemi fisici. Nonostante il riscatto obbligatorio materializzatosi dopo la trasferta contro la Roma, l’ex Bologna come appreso da Calciomercato.it potrebbe essere sacrificato per un centravanti più giovane in un reparto che dal primo luglio si fregerà di una bocca di fuoco del calibro di Taremi. Restyling quindi in attacco, con Marotta e Inzaghi che pensano di allargare a cinque il numero di punte in rosa e valutano il ritorno in pianta stabile alla base di Valentin Carboni. Da dimenticare finora anche la parentesi in nerazzurro di Cuadrado, ai box dallo scorso novembre e che non rinnoverà il contratto in scadenza. Difficile inoltre la permanenza tra i pali come vice Sommer di Audero, con la dirigenza orientata a puntare su altri profili alle spalle del nazionale elvetico. Sicuramente a centrocampo – dove arriverà lo svincolato Zielinski – non faranno parte del progetto interista Sensi (in scadenza contrattuale e a gennaio a un passo dal Leicester) e Klaassen, con l’olandese che ha avuto pochissimo spazio nella poco fortunata avventura a Milano e protagonista in negativo a Madrid con il rigore sbagliato nella lotteria finale dal dischetto.

Inter, tesoretto Dumfries: può portare 25 milioni

Un altro olandese inoltre non è certo della conferma ad Appiano Gentile, anzi… Stiamo parlando di Denzel Dumfries, il cui rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2025 rimane complicato nonostante gli ultimi colloqui non abbiano chiuso del tutto al prolungamento del nazionale orange.

C’è ancora distanza sulle cifre e se le parti non riuscissero a trovare un punto d’intesa l’ex PSV Eindhoven finirebbe sul mercato per non rischiare un nuovo caso ‘alla Skriniar’ e di perderlo a parametro zero tra un anno. La dirigenza di Viale della Liberazione non ha necessità di sacrificare un big nonostante l’eliminazione dalla Champions e l’unico titolare a fare le valigie potrebbe essere quindi Dumfries, portando un tesoretto da circa 25 milioni di euro nelle casse di Zhang.