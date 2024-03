Caso Milan, tapiro d’oro ad Ibra: “Sono io il proprietario”

Tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic per le vicende legate al passaggio di proprietà del Milan: la risposta dello svedese dopo la consegna non si fa attendere

Secondo posto in classifica, quarti di finale di Europa League da giocare. Se in campo i risultati e i numeri ottenuti dal Milan soddisfano Stefano Pioli, diverso è il discorso extra campo. Perché la questione legata alla perquisizione della Guardia di Finanza nella sede rossonera preoccupa e non poco.

Red Bird si è espressa in maniera ufficiale e, il giorno prima, anche il gruppo Elliot aveva diramato un comunicato per fare chiarezza sulla questione. Una vicenda che però preoccupa e che ‘Striscia la Notizia’ ha ritenuto meritevole di tapiro d’oro. Valerio Staffelli ha infatti consegnato il premio satirico a quello che ora è l’uomo che fa da trait d’union tra Milan e Red Bird, ossia Zlatan Ibrahimovic. Un premio che arriva dopo la bufera che ha coinvolto il club rossonero per presunte irregolarità nel passaggio di proprietà tra i due fondi.

“Sono io il proprietario del Milan, ma questo è un segreto” afferma l’ex calciatore svedese, che poi precisa: “C’è stato un controllo, ma non hanno trovato niente. Il proprietario del Milan è Red Bird”. Occasione però anche per parlare di campo. Staffelli, anche in quanto tifoso rossonero, ha chiesto ad Ibrahimovic del momento della squadra: “I ragazzi stanno facendo bene, mi stanno ascoltando. “Devono” farlo, altrimenti…”.