Pioli ricorda lo Scudetto: “Numeri simili. Sorteggio? Meglio che non parlo”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa al termine del match contro lo Slavia Praga, vinto per 3 a 1 grazie alle reti di Pulisic, Loftus-Cheek e Leao

In un clima davvero caldo, il Milan ha conquistato la vittoria e il passaggio ai quarti di finale di Europa League. Stefano Pioli non può che essere soddisfatto della prova della sua squadra contro lo Slavia Praga, ma c’è un po’ di apprensione per le condizioni di Mike Maignan, costretto ad uscire per infortunio.

Il tecnico dei rossoneri in conferenza stampa ha così commentato la partita: “Siamo stati squadra e abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Stasera lo abbiamo fatto meglio rispetto all’andata. Abbiamo fatto una partita non perfetta, ma abbiamo fatto bene. Pulisic e Leao stanno rendendo molto. Musah ha caratteristiche diverse, ci aspettavamo una partita di corsa ed energia. Ha fatto certamente bene”.

Condizioni di Maignan – “Ha sentito un dolore al ginocchio, non sembra nulla di così preoccupante. Stava già meglio al termine della partita. Mi sento di dire che non sarà una cosa lunga”.

Leao ed episodio – “Ha fatto molto bene, Leao ha reagito dopo lancio birre”

Desideri domani – “Non parlo visto che lo scorso anno in Champions dicevo che non volevo affrontare le italiane e poi le abbiamo prese”.

Concentrazione difesa – “Se guardiamo i numeri ci rendiamo conto che sono migliori di quelli dell’anno scorso e simili a quelli dello Scudetto. Stasera abbiamo lavorato da squadra e quando si è uniti si fa bene”

Nuovi acquisti – “Sono arrivati giocatori forti, disponibili e intelligenti, che hanno avuto un po’ di tempo per inserirsi. Il club ha investito bene”.

